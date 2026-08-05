Joilson Barcelos orienta que o momento é importante para buscar aquecer as vendas no comércio local Foto Assessoria/Divulgação
Comércio campista é autorizado a abrir no feriado do Padroeiro
Decisão está prevista na Cláusula 7ª da Convenção Coletiva de Trabalho; a carga horária não deve ultrapassar a seis horas
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Mais de 60 filmes no II Festival Goitacá de Cinema na região
O tema é "Cinema do Interior - Novos Olhares", com abertura nesta quarta-feira; exibições vão até o dia 11, em Campos e São João da Barra
Campos sedia etapa de basquete do JERJ no final da semana
Competições acontecem no sábado e domingo, a partir de 9h, no ginásio do Censa; valem vaga para as próximas fases do torneio
65ª Expoagro reúne cerca de700 animais e nelore é recorde
Estão inscritos 400 bovinos das raças Nelore, Sindi, Gir Leiteiro e Girolando, além de 300 equinos Mangalarga e Quarto de Milha
Festa do Padroeiro é 183 anos mais antiga do que a cidade
A devoção ao Santíssimo Salvador surgiu em 1652, enquanto Campos foi elevada à categoria de cidade em 28 de março de 1835.
Cupins: o inimigo silencioso que pode comprometer estruturas em Campos
Especialistas alertam para o avanço de infestações do inseto na região Norte Fluminense e reforçam a importância da dedetização
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