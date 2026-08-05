Joilson Barcelos orienta que o momento é importante para buscar aquecer as vendas no comércio local - Foto Assessoria/Divulgação

Joilson Barcelos orienta que o momento é importante para buscar aquecer as vendas no comércio local Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 05/08/2026 19:37 | Atualizado 05/08/2026 20:20

Campos – À exceção de atividades consideradas essenciais ou ininterruptas em razão de exigências técnicas, de segurança ou de interesse público relevante, as demais repartições públicas de Campos dos Goytacazes (RJ) não funcionam nesta quinta-feira (6), por conta do feriado do Santíssimo Salvador.

O procedimento vale também para sexta (7), em cumprimento do ponto facultativo, decretado pelo prefeito Frederico Paes. No entanto, o comércio está autorizado a abrir no feriado, com a presença dos colaboradores, segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista do município (SIindivarejo) , Joilson Barcelos.

A garantia está prevista na Cláusula 7ª da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), desde que a carga horária não ultrapasse a seis horas, com 15 minutos para um lanche, que também deve ser custeado pelo empregador, no valor de R$ 30,00: “A hora extra é de 100% em relação ao valor da hora normal ou o empregador poderá dar folga, de acordo com a escolha do funcionário”, explica o líder classista.

Sexta e sábado o expediente é normal. Barcelos ressalta que o objetivo dessa orientação é impulsionar o comércio local, já que no feriado municipal do Santíssimo Salvador tem uma programação religiosa e de eventos no centro antigo, o que pode contribuir para aquecer a venda, por conta da circulação de pessoas.

Na opinião de Barcelos, o momento é fundamental para buscar aquecer as vendas locais, através de uma estratégia focada no comércio local: “É uma ocasião importante para o lojista incentivar aos consumidores que estão de folga a visitarem os estabelecimentos comerciais para realizarem suas compras com mais tranquilidade”.