O fechamento da marcha, na Praça São Salvador, é considerado o ponto macro do evento, com orações e adoração a Deus Foto AEC/Arquivo
A noite de oração, adoração e louvores terá apresentações de bandas e pastores evangélicos do município, com os religiosos podendo os trios elétricos até a área central da cidade, na Praça do Santíssimo Salvador. Assim aconteceu nas edições anteriores, com a estrutura usada na Festa do Padroeiro durante a semana – palco, som e iluminação - sendo utilizada.
O presidente da AEC, apóstolo Renan Siqueira, da Igreja Presbiteriana do Parque Santa Rosa, afirma que o objetivo é adorar a Deus, em uma marcha interdenominacional, reunindo as igrejas em busca de paz, alegria e esperança para cada coração dos campistas: “A programação reforça a importância da fé, da união e da comunhão entre as igrejas”.
A programação principal será na Praça São Salvador com início previsto para as 20h. Contará com apresentações de ministérios locais, DJ Mothé e shows com Willian Soares e Juliane Nogueira, atrações que prometem levar música e celebração ao público.
“É uma oportunidade de fortalecermos a unidade entre os cristãos e declararmos nossa fé em Jesus Cristo”, incentiva Siqueira. A Guarda Civil Municipal dará apoio com atuação no ordenamento do trânsito; além da equipe de agentes da Secretaria de Ordem Pública, que estará no local, dando suporte na organização do evento.
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