O fechamento da marcha, na Praça São Salvador, é considerado o ponto macro do evento, com orações e adoração a Deus - Foto AEC/Arquivo

O fechamento da marcha, na Praça São Salvador, é considerado o ponto macro do evento, com orações e adoração a Deus Foto AEC/Arquivo

Publicado 03/08/2026 17:07

Campos – Considerado um dos maiores eventos do calendário cristão do Norte do estado do Rio de Janeiro, a Marcha para Jesus chega aos 20 anos em Campos dos Goytacazes, com expectativa de superar a marca histórica de mais de 40 mil participantes, registrada em 2024 e repetida em 2025. Será na próxima sexta-feira (7), com o tema “Campos, uma voz para as nações”.

