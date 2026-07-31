Paulo Hirano frisa que a Beneficência irá absorver todos os pacientes que realizam tratamento no OncoBeda - Foto César Ferreira/Divulgação

Paulo Hirano frisa que a Beneficência irá absorver todos os pacientes que realizam tratamento no OncoBeda Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 31/07/2026 19:38 | Atualizado 31/07/2026 21:24

Campos – A Beneficência Portuguesa possui uma estrutura robusta e adequada. Por isso, a reativação do Serviço de Oncologia para os campistas e moradores da região Norte Fluminense, na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) não depende de novas construções. O atendimento começa na próxima segunda-feira (3).

A informação é do secretário de Saúde de Campos dos Goytacazes (RJ), Paulo Hirano, que participou quarta-feira (29) da reunião para elaboração do Plano de Contingência Estrutura l do governo municipal, articulado pelo prefeito Frederico Paes, para garantir a continuidade do Serviço de Oncologia, após o processo de descredenciamento do serviço do Hospital Dr. Beda junto ao governo estadual.

Hirano explica que as adaptações estão sendo providenciadas pela própria Beneficência, que também proverá a aquisição de equipamentos, medicamentos e insumos necessários para a continuidade dos tratamentos: “Inicialmente, realizamos um repasse mais expressivo”, diz.

Nesta fase de implantação, o secretário pontua que será necessário um aporte mensal de R$ 200 mil para a recomposição das equipes assistenciais: “Com o plano, a Beneficência Portuguesa irá absorver todos os 831 pacientes que atualmente realizam tratamento no OncoBeda”.

Segundo Hirano, as equipes assistenciais são formadas por especialistas das áreas de hematologia, oncologia clínica, cirurgia geral, coloproctologia, urologia, mastologia e cabeça e pescoço, assegurando a continuidade da assistência.

MESMA EQUIPE - “A transferência progressiva de todos os pacientes começa na segunda-feira, por meio de comunicação integrada entre a Central de Regulação, o Hospital Dr. Beda e a Beneficência”, assinala Hirano esclarecendo que as equipes assistenciais serão formadas majoritariamente pelos profissionais que já atuam no Beda.

“Haverá integração de novos especialistas que complementarão o corpo clínico da Beneficência”, frisa detalhando que o cronograma da gestão segue o rito administrativo vigente, sem qualquer prejuízo à assistência prestada à população: “As ações de reorganização foram executadas pela secretaria com as Unacons e apoio total do Hospital Dr. Beda”.

O secretário destaca que a Unacon da Beneficência já está habilitada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e vinha participando de uma forma muito discreta e pequena na assistência: “A partir de então, conseguimos organizar essa estrutura assistencial necessária para atender a esse contingente oriundo do Oncobeda”.

Quanto ao aporte financeiro para a implementação do plano de contingência, Hirano afirma que chegou a ser solicitado ao governo do estado juntamente com a Beneficência Portuguesa: “Entretanto, neste momento, por razões internas, não teve a intervenção do Estado”.

COFINANCIAMENTO - A assistência é regional e Campos está classificado como um polo que recebe doentes de todas as áreas. O secretário relata que estava sendo cogitada a possibilidade de transferir os pacientes para outras cidades do estado: “Isso seria muito ruim para toda a rede assistencial. E nosso grande objetivo é não haver uma quebra assistencial”.

Por iniciativa do prefeito de Campos, a situação está sendo solucionada; mas, Hirano sugere que prefeitos e secretários de Saúde da região Norte Fluminense também peçam uma intervenção em nível de estado em relação ao cofinanciamento nesta região.

“Por conta desse fator, haveria uma quebra assistencial gravíssima, mas o prefeito Frederico Paes se sensibilizou e não vai permitir, determinando a execução do aporte financeiro necessário para o início dessa nova fase”, ratifica alertando que, na sequência, será necessária a participação do estado nesse cofinanciamento.