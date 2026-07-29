Durante reunião para decidir a estratégia, Frederico Paes afirmou que o objetivo do governo é cuidar das pessoas - Foto Assessoria

Durante reunião para decidir a estratégia, Frederico Paes afirmou que o objetivo do governo é cuidar das pessoas Foto Assessoria

Publicado 29/07/2026 22:26

Campos – O risco de pacientes oncológicos da região Norte Fluminense ficarem impossibilitados de continuarem sendo tratados em Campos dos Goytacazes (RJ) acaba de ser aliviado pelo prefeito Frederico Paes. Ele anunciou, no início da noite desta quarta-feira (29) que o procedimento terá continuidade, dentro do plano de contingência elaborado pelo município para minimizar os impactos provocados pelo processo de descredenciamento do serviço de oncologia do Hospital Dr. Beda junto ao governo do Estado.

O Grupo Beda se manifesta justificando que o encerramento e descredenciamento dos atendimentos oncológicos pelo SUS ocorre por fatores financeiros e estruturais. Aponta ainda desequilíbrios financeiros históricos causados pelos valores defasados dos repasses do governo federal para procedimentos de oncologia.

Por ser uma instituição estritamente privada, o hospital alega dificuldades para acessar determinados mecanismos de financiamento público que são exclusivos de hospitais filantrópicos. Em seu portal, o OncoBeda - Centro Integrado de Oncologia – explica como funciona a estrutura do setor.

A solução está na ampliação da estrutura do Hospital Beneficência Portuguesa, que passará a absorver parte da demanda antes atendida pela unidade que vinha cuidando dos pacientes. O prefeito comenta que a iniciativa demonstra o compromisso da gestão municipal em buscar alternativas concretas para preservar um serviço essencial à população.

“A medida representa uma solução construída pelo município para evitar a interrupção do tratamento de pacientes oncológicos da região, garantindo mais segurança, acolhimento e continuidade da assistência especializada”, ratifica ressaltando que a posição assumida pelo governo municipal é importante não apenas para Campos, mas para toda a região.

“Vamos ampliar parte da estrutura da Beneficência Portuguesa para que o serviço, que anteriormente era realizado no Hospital Dr. Beda, seja transferido para a unidade”, realça Paes adiantando que a própria equipe médica do Dr. Beda estará atendendo, para garantir segurança e tranquilidade aos pacientes.

CABE AO ESTADO - “É importante destacar que o custeio desse atendimento é uma obrigação do Estado”, observa o prefeito frisando: “Mas a prefeitura está criando uma solução de Campos para atender toda a região, assegurando que o serviço de oncologia continue funcionando com toda a qualidade, o cuidado e a atenção que os pacientes precisam e merecem”.

Paes enfatiza que que a preocupação da administração municipal vai além da manutenção do atendimento médico, priorizando também o acolhimento humanizado aos pacientes e seus familiares durante um dos momentos mais delicados de suas vidas. “Sabemos o quanto um paciente oncológico enfrenta desafios e como toda a família também sofre nesse processo”, assinala.

Segundo o prefeito, o objetivo do governo é cuidar das pessoas, oferecendo não apenas tratamento, mas também acolhimento, respeito e dignidade: “Queremos garantir que esses pacientes tenham acesso ao cuidado que merecem e que suas famílias encontrem o apoio necessário nesse momento tão difícil”.

BENEFÍCIO REGIONAL - De acordo ainda com o prefeito, o anúncio integra o conjunto de ações adotadas pela Prefeitura de Campos para reorganizar a rede de atendimento diante da mudança no serviço prestado pelo Hospital Dr. Beda: “O plano de contingência prevê a redistribuição dos pacientes entre unidades habilitadas, preservando a continuidade dos tratamentos e reduzindo os impactos para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Com a ampliação da estrutura da Beneficência Portuguesa, Paes diz que a prefeitura reforça seu compromisso com a saúde pública regional, atuando de forma articulada para garantir assistência especializada, humanizada e segura aos pacientes oncológicos de Campos e dos demais municípios do Norte Fluminense”.

A decisão foi definida pelo prefeito, durante reunião com o secretário municipal de Saúde, Paulo Hirano; presidente da Fundação Municipal de Saúde, Arthur Borges; presidente da Beneficência Portuguesa, Renato Faria; diretor do hospital, Jorge Miranda; e o vereador Anderson de Matos.