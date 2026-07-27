Para vacinar os pets contra a doença e mantê-los saudáveis, basta se dirigir ao Centro de Controle de Zoonoses - Foto CCZ/Divulgação

Para vacinar os pets contra a doença e mantê-los saudáveis, basta se dirigir ao Centro de Controle de Zoonoses Foto CCZ/Divulgação

Publicado 27/07/2026 18:29

Campos – Isolamento, medo do escuro, desorientação, mudança de temperamento, dificuldade em deglutir e salivação excessiva. Estes são sintomas de que o animal precisa ser levado, imediatamente, ao médico veterinário. O alerta é do responsável técnico pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Campos dos Goytacazes (RJ), Marcelo Maeda.

Também coordenador da Unidade Básica de Saúde Animal (UBS Pet) - que funciona em um

prédio do CCZ situado à Rua Silvio Fontoura, no Parque João Maria -, o veterinário orienta que a vacinação antirrábica é fundamental para a saúde do animal, seja cão ou gato. Além das ofertas do município, ele diz que as campanhas anualmente promovidas em estados e municípios do país são também uma oportunidade para a vacinação dos animais.

“A Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica é realizada geralmente no último sábado de setembro e, nesse período, o CCZ faz um chamamento para que os donos não deixem de levar seus pets para receber a vacina”. Maeda afirma que o índice de mortalidade por raiva é alto, podendo ser fatal em quase 100% dos casos.

O coordenador lembra que o CCZ oferece vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos, a partir dos quatro meses de vida: “Para vacinar os pets, a fim de prevenir a doença e mantê-los saudáveis, basta se dirigir à sede do CCZ, no bairro da Pecuária, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h”, aponta acentuando que a vacina está disponível também na UBS Pet.

De acordo com o veterinário, as doses são ofertadas, ainda, nas duas Unidades Móveis de Castração de Cães e Gatos (CastraMóveis), nas campanhas de adoção de animais e em eventos realizados pelo governo municipal, como o “Morar com Saúde” e o “Prefeitura em Ação”. O Ministério da Saúde (MS) destaca que a raiva é uma doença grave causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, da família Rhabdoviridae, que afeta mamíferos, incluindo pessoas.

MEDIDAS EFICIENTES - “A doença provoca inflamação no cérebro e, se não for tratada a tempo, quase sempre leva à morte”. Reforçando o alerta, o MS frisa que “a raiva é de extrema importância para saúde pública , devido a sua letalidade de aproximadamente 100%, por ser uma doença passível de eliminação no seu ciclo urbano (transmitido por cão e gato) e pela existência de medidas eficientes de prevenção”.

Entre as medidas são citadas, também, a vacinação humana e animal, a disponibilização de soro antirrábico humano, a realização de bloqueios de foco, entre outras. Maeda assinala que a vacina só não é recomendada para fêmeas gestantes e animais em condições de saúde ruins.

Em caso de acidentes por mordedura ou arranhadura por algum animal, principalmente os de rua, o veterinário instrui a lavar o ferimento com água e sabão e procurar a emergência do Hospital Ferreira Machado (HFM) para avaliação médica.