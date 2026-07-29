Rosimar Tavares (entre agentes da Secretaria de Saúde) valia que o resultado da campanha foi muito positivo Foto Assessoria Infra
Campanha da Infra em heliporto vacina 652 pessoas
Ação aconteceu do dia seis a 24 de julho, em parceria com a Secretaria de Saúde; foram aplicadas 1.257 doses, sendo 600 contra influenza
Campanha da Infra em heliporto vacina 652 pessoas
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Obras de ampliação de hospital entram em fase ampliada
Inclui novo setor de imagens, Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais e Centro de Tratamento de Queimados
CCZ alerta donos de animais para vacinar contra a raiva
Vacina é oferecida de forma gratuita na sede do CCZ, na UBS PET e em campanhas de adoção de animais
Guarda busca evitar riscos para crianças na carona de moto
Município possui maior índice de acidentes de moto de todo o estado, mas quer diminuir números e evitar crianças entre as vítimas
Firjan vê conversão na logística regional através da EF-118
Federação avalia que a ferrovia conectará de forma eficiente portos, polos industriais e rotas de escoamento
Prefeito alinha com MPRJ políticas para infantojuvenis
Município de Campos busca fortalecer políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes como prioridade absoluta
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