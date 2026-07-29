Rosimar Tavares (entre agentes da Secretaria de Saúde) valia que o resultado da campanha foi muito positivo - Foto Assessoria Infra

Rosimar Tavares (entre agentes da Secretaria de Saúde) valia que o resultado da campanha foi muito positivo Foto Assessoria Infra

Publicado 29/07/2026 16:34 | Atualizado 29/07/2026 16:34

Campos – Localizado às margens da Rodovia Alair Ferreira (RJ-216), na Baixada Campista, em Campos dos Goytacazes. O Heliporto Farol de São Tomé acaba de encerrar campanha de vacinação, com um saldo de 1.257 doses aplicadas, em 652 pessoas A ação aconteceu do dia seis a 24 de julho, em parceria entre a Infra Aeroportos, Petrobras e a Secretaria de Saúde do município, que vem intensificando a imunização, principalmente na prevenção à influenza.

O superintendente do heliporto, Rosimar Tavares, explica que a escolha do terminal como ponto de vacinação foi estratégica, já que o local recebe diariamente milhares de trabalhadores embarcados, público que, devido à rotina de trabalho, muitas vezes encontra dificuldade para manter a caderneta vacinal em dia.

“A ação teve como objetivo facilitar o acesso dos trabalhadores offshore e dos funcionários do terminal aos imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação”. Tavares detalha que, ao longo da campanha, foram aplicadas 600 doses da vacina contra Influenza, 202 de dT (difteria e tétano), 193 contra Hepatite B, 129 contra Febre Amarela, 129 da Tríplice Viral e 34 contra a Covid-19.

Na avaliação do superintendente, o resultado demonstra a importância da união entre as instituições para promover saúde e segurança: “Encerramos a campanha com um resultado muito positivo. Mais de 1.200 doses foram aplicadas, levando proteção diretamente aos trabalhadores offshore, que possuem uma rotina intensa e nem sempre conseguem acessar uma unidade”.

Tavares realça que essa parceria reforça o compromisso da Infra em apoiar ações que promovam qualidade de vida e mais segurança para todos que utilizam o heliporto. A secretaria assinala que a estratégia buscou alcançar justamente um dos públicos com maior dificuldade de acesso aos serviços de imunização, contribuindo para reduzir a circulação de doenças entre os trabalhadores e, consequentemente, na população de Campos.