Guilherme Rangel explica que o centro cirúrgico atual continuará responsável pelos procedimentos de urgência e emergência - Foto Gomes/Reprodução

Guilherme Rangel explica que o centro cirúrgico atual continuará responsável pelos procedimentos de urgência e emergência Foto Gomes/Reprodução

Publicado 27/07/2026 21:20

Campos – Os investimentos em saúde no município de Campos dos Goytacazes (RJ) têm forte reflexo nas estruturas das unidades hospitalares. Um dos exemplos é o Hospital Ferreira Machado (HFM), referência em atendimento de emergência por traumas nas regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. As obras de ampliação e modernização entram em uma nova etapa de execução.

Os trabalhos do projeto macro tiveram início em junho de 2023 , quando foi instalado o canteiro de obras, por meio da Secretaria de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde (FMS). No dia 13 daquele mês, a Nova Emergência do HFM passou a se adequar às normas vigentes da Vigilância Sanitária, com melhorias estruturais que estão avançando, já entrando em mais uma etapa de execução.

O coordenador de arquitetura e projetos da FMS, Nilson Tavares, ressalta que as intervenções fazem parte do projeto de expansão da unidade e contemplam novos espaços que irão fortalecer a assistência prestada à população, com mais tecnologia, conforto e capacidade de atendimento, sendo uma das prioridades para a modernização da rede municipal de saúde.

Entre as principais frentes de trabalho, Tavares aponta a segunda fase das obras do novo pronto-socorro: “Engloba a implantação de um moderno setor de imagens, a nova área administrativa do pronto-socorro e o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), que será instalado na antiga área da emergência e funcionará de forma independente”.

Sobre o novo setor de imagens, o coordenador detalha que contará com duas salas de raios-X totalmente equipadas, além de salas de ultrassonografia, emissão de laudos, recepção, sala de espera e banheiros acessíveis: “A estrutura foi projetada para atender às normas atuais, oferecendo mais conforto aos pacientes, melhor organização dos fluxos internos e maior agilidade na realização dos exames”.

QUINTO ANDAR - Tavares, afirma que os três setores já estão na fase final de acabamento: “Estamos concluindo pintura, revestimentos e acabamentos, enquanto seguimos com a instalação das bancadas em granito. No setor de imagens, a segunda sala de raios-X também está em execução e vai ampliar nossa capacidade de atendimento, atendendo uma demanda importante do hospital”.

No quinto andar, as obras do novo centro cirúrgico estão entrando na fase final. “O espaço funcionará de segunda a sexta-feira, em dois turnos, com capacidade para realizar até 40 cirurgias eletivas por semana, ampliando a oferta de procedimentos em especialidades de alta demanda, como ortopedia, cirurgia pediátrica e otorrinolaringologia”, detalha o superintendente do HFM, Guilherme Rangel.

“O centro cirúrgico atual continuará responsável pelos procedimentos de urgência e emergência”, relata acrescentando que, recentemente, o hospital recebeu quatro novas mesas cirúrgicas : “Uma delas foi destinada ao centro cirúrgico atualmente em funcionamento, substituindo um equipamento antigo, enquanto as outras três irão equipar o novo setor, que será inaugurado em breve”.

QUEIMADOS - Outra obra importante citada é do novo Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), no quinto andar: “O espaço contará com estrutura especializada para o atendimento de pacientes vítimas de queimaduras, incluindo sala de balneoterapia, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusiva, banco de pele e enfermaria com seis leitos destinados exclusivamente a esses pacientes. A nova estrutura permitirá ampliar o perfil cirúrgico do hospital com equipamentos de alta tecnologia”.

Segundo o diretor, esse novo espaço foi preparado para receber equipamentos específicos, como arco cirúrgico, mesas especializadas e microscópios de última geração, utilizados em especialidades como neurocirurgia e oftalmologia, inclusive, o hospital também passará a realizar cirurgias oftalmológicas.

A diretora de Infraestrutura e Projetos da FMS, Andrieli Stellet, ratifica que os trabalhos já entraram na etapa de conclusão: “Os pisos e revestimentos já foram finalizados e seguimos com os serviços de pintura, instalação dos vidros e das portas que fazem a separação entre as áreas comuns e as áreas restritas do centro cirúrgico. Toda a infraestrutura da rede de gases medicinais já está encaminhada”.