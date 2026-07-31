Wainer Teixeira afirma que a gestão municipal mantém o compromisso de valorizar o funcionalismo - Foro Assessoria

Wainer Teixeira afirma que a gestão municipal mantém o compromisso de valorizar o funcionalismo Foro Assessoria

Publicado 31/07/2026 14:13

Campos – Em maio de 2023 o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) estabeleceu que a remuneração dos servidores municipais passaria a ser creditada no último dia útil do próprio mês trabalhado. A decisão continua em vigor, com a folha sendo paga nesta sexta-feira (31), movimentando R$ 142.839.568 na economia local. O funcionalismo teve, ainda, uma reposição salarial de 4,26%.

O reajuste foi anunciado em junho, pelo prefeito Frederico Paes, quando, junto ao salário do mês, foi efetuado o pagamento da primeira parcela do 13º, valendo para os 20 mil servidores ativos, aposentados, pensionistas, contratados temporários, ocupantes de cargos comissionados, funções gratificadas e conselheiros tutelares.

O secretário de Gestão de Pessoas e Governança Digital, Wainer Teixeira, ressalta que, além da

remuneração mensal, aposentados e pensionistas que se enquadram nos critérios da Lei Municipal nº 9.816/2026 também recebem o auxílio assistencial, instituído pelo município.

“O benefício é de R$ 250 para quem possui vencimento-base de até R$ 2.431,50 e de R$ 200 para aqueles com vencimento-base entre R$ 2.431,51 e R$ 3.242,00”, explica frisando que o reajuste salarial de 4,26% passa a integrar definitivamente os vencimentos dos servidores a partir desta folha de pagamento.

VALORIZAÇÃO - Teixeira realça que a medida reflete a política de valorização do funcionalismo adotada pela gestão municipal, assegurando o cumprimento do calendário de pagamentos e fortalecendo a economia do município ao injetar mais de R$ 142 milhões no comércio e no setor de serviços.

“O crédito ocorre às vésperas das comemorações em homenagem ao padroeiro de Campos, período tradicionalmente marcado pelo aumento da movimentação econômica na cidade”, observa ratificando que a gestão municipal mantém o compromisso de valorizar o funcionalismo e garantir segurança aos servidores.

“Seguimos trabalhando para assegurar que os servidores tenham seus direitos respeitados e recebam seus vencimentos em dia”, assinala o secretário. Ele enfatiza que o reajuste reflete o compromisso da gestão com a valorização dos servidores e com uma administração que honra seus compromissos.