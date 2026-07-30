Ranulfo Vidigal observa que o comércio teve uma boa recuperação, depois de resultados muito inexpressivos - Foto Reprodução/J3News

Ranulfo Vidigal observa que o comércio teve uma boa recuperação, depois de resultados muito inexpressivos Foto Reprodução/J3News

Publicado 30/07/2026 18:18

Campos – Campos dos Goytacazes continua se destacando no ranking regional, liderando com saldo de 844 empregos gerados, contra 817 registrados em junho de 2025 . Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, que aponta que, no primeiro semestre de 2026, o acumulado é de 3.213; são 523 vagas a mais em comparação com o mesmo período do ano passado.

Com esse resultado, o município posiciona-se como o quarto maior gerador de empregos de todo o estado do Rio de Janeiro em junho, ficando atrás apenas da capital fluminense (+7.580), Nova Iguaçu (+1.871) e Duque de Caxias (+852). O desempenho de Campos contribuiu diretamente para o saldo positivo geral estadual, que chega a 16.856 postos com carteira assinada no mês.

Os números recentes foram divulgados nessa quarta-feira (29) pelo Caged. O diretor de Indicadores Econômicos e Sociais do governo de Campos, o economista Ranulfo Vidigal, comenta que o resultado de junho continua positivo: “Há forte influência ainda da safra agrícola, com 315 de saldo líquido na Agricultura e 229 na Indústria”.

Vidigal observa que o comércio teve uma boa recuperação: “Vinha com resultados muito inexpressivos nos últimos meses, e a reação pode ter sido em função do movimento da Copa e dos negócios associados à Copa, enquanto os jogos do Brasil se mantiveram. O setor de serviços também é bem positivo e até na Construção Civil também é positivo. Todos os setores geraram saldo líquido, acumulando no mês 844 vagas”.

Pela análise do Caged, o setor de agropecuária foi o que mais gerou empregos em junho (315), seguido dos setores de Indústria (229), Serviços (156), Comércio (138) e Construção (6). Tanto no balanço do mês de junho quanto no acumulado do ano, o economista aponta que Campos superou o resultado de Macaé.

INFLUENCIADORES - A projeção dos últimos cinco anos (2021–2025) mostra Campos com uma trajetória de forte recuperação econômica, superando os impactos da pandemia e registrando crescimento contínuo na geração de empregos formais. Impulsionado pelo setor de serviços e pela infraestrutura local, o município acumulou mais de 17,3 mil vagas de trabalho com carteira assinada criadas no período.

Dados consolidados do Ministério do Trabalho e Emprego revelam uma curva ascendente estável na criação de postos formais no município. Como principais motores do crescimento, o setor de serviços destaca-se como o maior empregador, respondendo por mais de 60% das vagas criadas, com destaque para saúde, educação e tecnologia.

Aparecem também a construção civil e infraestrutura (investimentos em obras estruturantes); a sazonalidade da agroindústria (safra sucroalcooleira); e o ambiente de negócios, reforçado pelo pagamento rigorosamente em dia do funcionalismo municipal e a atração de novas redes comerciais, impactando a economia municipal.