Os pesquisadores da Uenf fizeram levantamentos técnicos minuciosos, avaliando as estruturas das pontes - Foto Defesa Civil

Os pesquisadores da Uenf fizeram levantamentos técnicos minuciosos, avaliando as estruturas das pontes Foto Defesa Civil

Publicado 31/07/2026 17:31

Campos – Interditada desde o dia 28 de fevereiro deste ano, por causa do rompimento de um dos pilares do vão central, a ponte Barcelos Martins (conhecida como Ponte de Ferro), no centro da cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), está em contagem regressiva na projeção do governo municipal, para o início efetivo dos reparos.

O governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, já autorizou a licitação, por meio da Secretaria das Cidades, para contratação da empresa que realizará as obras ; porém, nenhuma das que se apresentaram foi habilitada no procedimento eletrônico de contratação emergencial realizado no último dia 22 de julho.

A secretaria informa que o procedimento ocorreu por meio Eletrônico de Dispensa de Licitação um novo processo será realizado, em data ainda a ser definida. A ponte está interditada há cinco meses, quando uma vistoria técnica identificou comprometimento estrutural provocado pela cheia do Rio Paraíba do Sul. De acordo com o os levantamentos, um dos pilares sofreu recalque durante o período de elevação do nível do rio, tornando necessária a execução de obras de reforço estrutural.

No último dia 13, o prefeito de Campos, Frederico Paes, anunciou a publicação da contratação emergencial para a recuperação da ponte. O valor estimado da obra é de R$ 4.009.283,43. Antes disso, em 24 de junho, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) concedeu a autorização ambiental para a realização da intervenção.

A interdição alterou a rotina de milhares de moradores que utilizavam diariamente a ligação entre a região central de Campos e o subdistrito de Guarus. Com o fechamento da ponte, pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas passaram a utilizar como alternativas as pontes Saturnino de Brito (Lapa), Alair Ferreira e General Dutra.

AVALIAÇÃO GERAL - Em março, uma equipe da Secretaria Estadual das Cidades esteve em Campos realizando vistoria técnica no local. A subsecretária, Marcela Moreira, acompanhou e se reuniu com o ex-prefeito Wladimir Garotinho para traçar a estratégia. Foram vistoriadas a superfície da ponte que sofreu o dano e parte inferior da estrutura, com auxílio de barcos.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil está projetando avaliação geral da situação de todas as pontes do município. Segundo o secretário, coronel Alcemir Pascoutto, uma parceria firmada nessa quinta-feira (30) com a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), reforça a iniciativa e os estudos que estão sendo formatados pelo município.

Pascoutto pontua que pesquisadores dos programas de mestrado e doutorado em Engenharia Civil da universidade iniciaram vistorias técnicas no local.: “A ação marca o início dos levantamentos técnicos previstos na cooperação entre as instituições, que une o conhecimento científico da universidade à experiência operacional da secretaria para ampliar a produção de informações sobre as estruturas viárias de Campos”.

AÇÃO EM PARCERIA - O secretário explica que, na fase inicial, a equipe da Uenf realiza a coleta de dados, registros fotográficos e inspeções visuais, avaliando as condições do tabuleiro, dos pilares e de outros elementos estruturais das pontes: “As informações obtidas servirão de base para estudos mais aprofundados que serão desenvolvidos ao longo da pesquisa”.

Na contrapartida, a Defesa Civil disponibilizou uma embarcação, profissionais habilitados para a condução da equipe e todos os equipamentos de segurança necessários, como coletes salva-vidas. O Corpo de Bombeiros também disponibilizou uma embarcação e um piloto, reforçando o suporte logístico.

Está definido que a Uenf compartilhará com a Defesa Civil os resultados, fortalecendo a base técnica do município para futuro planejamento de ações voltadas à segurança das pontes. ”A iniciativa reforça o compromisso da Defesa Civil de promover soluções baseadas em conhecimento técnico para ampliar a segurança da população.”, enfatiza Pascoutto.