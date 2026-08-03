As equipes foram informadas que um imóvel estava sendo usado para guardar armas e entorpecentes em Goitacazes Foto 8º BPM/Divulgação
Ação da PM causa prejuízo de R$ 1,25 milhão ao tráfico
Operação aconteceu nesse domingo na Baixada Campista, onde os policiais encontraram um fuzil de guerra e 25 quilos de pasta base de cocaína
"Marcha para Jesus" chega à 20ª edição de adoração a Deus
Evento está programado para sexta-feira, em Campos, com expectativa de superar a marca histórica de 40 mil participantes
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Interior fluminense no eixo do crime no Norte e Noroeste
Itaperuna assume o topo do ranking estadual de letalidade e expõe o avanço das facções longe da capital
Transição oncológica de pacientes começa na segunda-feira
Reorganização da rede de atendimento envolve Secretaria de Saúde e as Unacons da Beneficência, com apoio do Hospital Dr. Beda
"Ponte de Ferro" na pauta de reforma do governo estadual
Secretaria das Cidades articula contratação de empresa; procedimento realizado dia 22 não habilitou nenhuma participante
Campos paga a folha de julho com 4,26% de reajuste
Em junho o prefeito Frederico Paes anunciou a reposição salarial; folha movimenta R$ 142.839.568 na economia local
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