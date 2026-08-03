As equipes foram informadas que um imóvel estava sendo usado para guardar armas e entorpecentes em Goitacazes - Foto 8º BPM/Divulgação

As equipes foram informadas que um imóvel estava sendo usado para guardar armas e entorpecentes em Goitacazes Foto 8º BPM/Divulgação

Publicado 03/08/2026 12:15

Campos - Um fuzil de guerra e cerca de 25 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar nesse domingo (2), na Baixada Campista, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O prejuízo estimado ao crime organizado chega a cerca de R$ 1,25 milhão. Ninguém foi preso até agora.

A ação aconteceu na Travessa Valdineia, no distrito de Goitacazes, onde os policiais chegaram, após informações anônimas de que um imóvel estava sendo usado para guardar armas e entorpecentes. Além do fuzil calibre 5,56 Colt e das drogas, as equipes encontraram três carregadores da arma e material para endolação.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para a 134ª Delegacia de Polícia do Centro, que está investigando a origem das armas e da droga e identificar os responsáveis pelo depósito. Em nível estadual, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) registra a apreensão de mais de 400 fuzis este ano até julho, contra 920 durantes os 12 meses de 2025, segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP).

A marca histórica mantém o Rio de Janeiro na liderança nacional desse tipo de apreensão. Em média, as forças de segurança retiram de circulação dois fuzis por dia no estado. Batalhões com maiores apreensões. De acordo com os dados, 90% das armas apreendidas pertenciam ao Comando Vermelho (CV) e ao Terceiro Comando Puro (TCP), mais da metade fabricada nos Estados Unidos.

Por batalhão, parte das apreensões foi feita pelo 41º BPM (Irajá), 77 fuzis; 14º BPM (Bangu), 41;18º BPM (Jacarepaguá), 40; e 12º BPM (Niterói), 36 fuzis. Principais Origens e Destinos. Outro fato ressaltado é que a Polícia Federal também interceptou, recentemente, 16 fuzis na via Dutra, em Barra Mansa, oriundos de outros estados.

A PMERJ enfatiza que investe em inteligência, tecnologia, capacitação profissional e planejamento operacional “para ampliar a eficácia das ações de segurança pública, reafirmando seu compromisso com a defesa da vida, a preservação da ordem pública e a construção de um estado cada vez mais seguro para todos os fluminenses”.