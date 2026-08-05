Primeiro festival aconteceu em 2025, destacando Campos como pioneira na exibição pública de um filme brasileiro - Foto Quiprocó/Arquivo

Primeiro festival aconteceu em 2025, destacando Campos como pioneira na exibição pública de um filme brasileiro Foto Quiprocó/Arquivo

Publicado 05/08/2026 17:48

Campos – Mais de 50 horas de programação gratuita, exibição de 69 filmes, homenagem a Tonico Pereira, palestras e mentorias de projeto no Cine Market Goitacá, e cursos de formação. Este é o resumo da programação do II Festival Internacional Goitacá de Cinema que acontece na região norte, em Campos dos Goytacazes e São João da Barra, a partir desta quarta-feira (5) até o dia 11.

Idealizado e produzido pela Quiprocó Filmes, com a chancela da Lei Rouanet e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a primeira edição do festival aconteceu em 2025, entre os dias 19 e 24 de agosto, em diversas salas de cinema e espaços culturais, destacando Campos como a cidade onde, pela primeira vez, houve a exibição pública de um filme brasileiro.

Segundo a organização, o público terá acesso a dezenas de filmes, mesas de debate no Seminário de Cinema e Audiovisual do Norte e Noroeste Fluminense, palestras e mentorias de projetos no Cine Market Goitacá, cursos e mini cursos no Programa de Formação e experiências turísticas, de forma 100% gratuita.

A programação ocupará as salas do Centro de Convenções Oscar Niemeyer, na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), incluindo o Cine Darcy e o auditório principal, expandindo suas ações e parcerias educacionais por meio da diretoria de cultura e da pró-reitoria de extensão. Os ingressos para as exibições e atividades podem ser retirados na plataforma Sympla.

O tema do evento é "Cinema do Interior - Novos Olhares”. A programação completa pode ser conferida no Instagram da Quiprocó Filmes (https://www.instagram.com/quiprocofilmes/), que é uma produtora audiovisual independente , sediada no Rio de Janeiro com filial em Campos, que cria conteúdo para cinema, TV e streaming.

O festival conta, ainda, com apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj); Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura; embaixada da França no Brasil, Fundação Cultural Oswaldo Lima; e Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf).