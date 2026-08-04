Bovinos das raças das raças Nelore, Gir Leiteiro, Girolando, Sindi já estão no Parque de Exposição da Fundação Rural - Foto Antônio Filho/Divulgação

Bovinos das raças das raças Nelore, Gir Leiteiro, Girolando, Sindi já estão no Parque de Exposição da Fundação Rural Foto Antônio Filho/Divulgação

Publicado 04/08/2026 18:08

Campos – Com abertura programada para as 20h desta quarta-feira (5), a 65ª Exposição Agropecuária e Industrial do Norte Fluminense (ExpoAgro) e 51ª Exposição Estadual do Rio de Janeiro terá 700 animais. Cerca de 400 bovinos das raças Nelore, Gir Leiteiro, Girolando, Sindi, já estão no Parque de Exposições da Fundação Rural de Campos dos Goytacazes (FRC).

O número de equinos das raças Mangalarga e Quarto de Milha, devem perfazer o total de 300 cabeças. Efetivamente, o início será na quinta-feira (6), dia do padroeiro da cidade, São Salvador, prosseguindo até domingo (9), tendo como entrada a doação de um quilo de alimento não-perecível, a exemplo da edição de 2025.

A decisão por voltar a não cobrar ingresso aconteceu dia oito de julho , no gabinete do prefeito Frederico Paes, em reunião com o presidente da FRC, Ronaldo Arêas, e o representante da Excess Produções (empresa responsável pela realização, produção e gestão de shows e estrutura da exposição), Sérgio Ribeiro, e outras autoridades.

De acordo com Ronaldo Arêas, o evento faz parte do Caminho Agro Rio, apresentado pela empresa Enel, com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo do Estado do Rio de Janeiro. A prefeitura apoia institucionalmente; a é da realização da M4 Produções e a produção da Excess Produções.

“Teremos, nesta quarta-feira, às 20h, a tradicional solenidade de abertura da feira, reunindo autoridades e expositores”, confirma Arêas. Ele adianta: “Vamos desenlaçar a fita do portão principal do parque e faremos o descerramento de uma placa com o marco comemorativo dos 65 anos da ExpoAgro”.

O presidente observa que o número de inscrições da ranqueada do Nelore, para os julgamentos da Associação dos Criadores de Nelore do Estado do Rio (Nelore Rio) - que acontecerá entre esta quinta e o sábado (8) – é recorde estadual: “Queremos convidar a comunidade para que se faça presente, em toda a programação”, reforça o vice-presidente da FRC, Abdu Neme.

CONCURSO LEITEIRO – Neme destaca que uma das maiores traduções da ExpoAgro está de volta: ”O tradicional Concurso Leiteiro acontecerá entre os dias sete e nove, reunindo 21 animais, na categoria 30 kg, com ordenhas às 7h e 19h. O pavilhão da competição receberá o nome do pecuarista Edinho Gebara Dumas, ex-vice-presidente da FRC, falecido em fevereiro deste ano”.

O vice-presidente acredita que a emoção esteja tomando conta da arena montada no Parque de Exposições, entre quinta e domingo, sempre às 20h, com a energia e a tradição da Cia de Rodeio América Country: “A competição será uma etapa chancelada pela Federação de Rodeio do Estado do Rio de Janeiro (FRRJ)”.

Segundo Ronaldo Arêas, nesta quinta, a atração no palco será o cantor Filho do Piseiro; na sexta (7), está programado Alexandre Pires, O pebúltimo dia da feira (sábado) terá como atração Zezé Di Camargo, dividindo o palco com Victoria Gabi. Já artistas sertanejos locais apresentarão um grande show no domingo.