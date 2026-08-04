Dedetização contra cupins evita prejuízos estruturais - Divulgação

Dedetização contra cupins evita prejuízos estruturaisDivulgação

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Publicado 04/08/2026 06:00

Campos dos Goytacazes (RJ) – Um problema que costuma passar despercebido até que os danos já estejam feitos preocupa moradores e comerciantes da região Norte Fluminense: a infestação de cupins. Diferente de outras pragas urbanas, o cupim age de forma silenciosa, corroendo estruturas de madeira, móveis e até fiações elétricas sem apresentar sinais visíveis nas fases iniciais — o que torna o problema ainda mais perigoso para residências e estabelecimentos comerciais da cidade.

De acordo com especialistas do setor de controle de pragas, o cupim é capaz de causar prejuízos estruturais graves antes mesmo de ser identificado. "Quando o morador percebe o estrago, muitas vezes a infestação já está em estágio avançado, comprometendo vigas, rodapés, portas e até a estrutura do telhado", explica um técnico da área de dedetização em Campos dos Goytacazes.

Um risco que vai além da estética

O impacto de uma infestação de cupim não se limita a móveis ou peças de madeira aparente. Em muitos casos, a colônia se instala em pontos de difícil acesso — como fundações, entretetos e paredes internas —, o que aumenta o risco de acidentes estruturais e eleva significativamente o custo de reparo. Imóveis mais antigos, comuns em bairros tradicionais de Campos dos Goytacazes, estão entre os mais vulneráveis, especialmente durante os períodos mais úmidos do ano, quando a proliferação da praga se intensifica.

Sinais de alerta

Entre os principais indícios de infestação estão:

• Pequenos furos ou trilhas de terra em superfícies de madeira;

• Ruído oco ao bater em móveis ou estruturas;

• Presença de asas descartadas próximas a janelas e portas;

• Deformações ou bolhas em pisos e rodapés.

Ao notar qualquer um desses sinais, a recomendação de especialistas é buscar uma avaliação técnica o quanto antes, evitando que o problema avance para áreas estruturais da edificação.

Prevenção é o caminho mais seguro

Segundo profissionais do setor, a melhor forma de evitar prejuízos é a prevenção contínua, aliada a um serviço especializado de dedetização em Campos dos Goytacazes . Empresas como a Dedetizadora Solutions, que atua na região com foco em controle de pragas residenciais e comerciais, reforçam a importância de vistorias periódicas, principalmente em imóveis com estrutura de madeira ou histórico de infestação.

O tratamento profissional contra cupins costuma envolver a aplicação de produtos específicos em pontos estratégicos, além do monitoramento da colônia até a eliminação completa — um processo que exige conhecimento técnico e não deve ser feito de forma caseira, sob risco de mascarar o problema em vez de resolvê-lo.

Para moradores e comerciantes de Campos dos Goytacazes, o alerta é claro: identificar cedo e agir com apoio especializado é o que garante a segurança estrutural dos imóveis e evita gastos muito maiores no futuro.