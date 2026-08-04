As bandas de fanfarras proporcionaram momentos de emoção e entretenimento, reforçando a música como pilar da alegria. - Foto: Antônio Filho/FCJOL

As bandas de fanfarras proporcionaram momentos de emoção e entretenimento, reforçando a música como pilar da alegria. Foto: Antônio Filho/FCJOL

Publicado 04/08/2026 16:10

Campos – “A 374ª Festa do Santíssimo Salvador é uma das mais importantes expressões da identidade cultural de Campos dos Goytacazes. É uma celebração que reúne a fé da nossa comunidade - essência da festa - e a valorização das nossas tradições, presentes no Festival do Doce, no artesanato, no encontro das bandas e fanfarras e em uma programação artística que valoriza os talentos locais e também recebe atrações de reconhecimento nacional”.

A manifestação é da presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), Patrícia Cordeiro, ao comentar a tradição da celebração ao padroeiro de Campos, com abertura no domingo (2), em uma noite de celebração à cultura, à tradição e à música. A programação vai até quinta-feira (6), Dia do Santíssimo.

Trata-se de uma festa 183 anos mais antiga do que a cidade. Começou em 1652, com a capela inicial sendo instalada onde hoje fica a Igreja de São Francisco de Assis, na Rua 13 de Maio, no Centro. À época, Campos era Capitania de São Tomé, passando à categoria de vila em 1677 e de cidade em 1835.

A Festa de São Salvador não é a mais antiga do Estado do Rio de Janeiro, mas o contexto histórico registra que ela está entre as primeiras celebrações religiosas estaduais, dividindo o cenário longevo com a do Círio de Nazareth (Saquarema, 1630) e a de Nossa Senhora da Penha (Rio de Janeiro, 1635).

MATRIZ INSPIRADORA - O histórico das edições da festa consta do Portal da Diocese de Campos. O bispo Dom Roberto Francisco Ferrería Paz considera o Santíssimo Salvador a alma espiritual da cidade, incentivando os fiéis a serem testemunhas de esperança, justiça e fraternidade: “O padroeiro é a matriz inspiradora e a força que ajuda o povo a superar barreiras, injustices e preconceitos na história do município”.

Dom Ferrería compara os festejos com valores de solidariedade, paz, perdão e reconciliação para todos os moradores da cidade. Os horários de missas para quinta-feira já estão definidos. A primeira será às 6h30; a segunda acontece às 8h. Em seguida: 10h, Missa Solene, presidida pelo Bispo Diocesano; 13h, Santa Missa; 15h, a última, antes da procissão (com saída às 16h).

Patrícia Cordeiro ressalta que a festa reúne fé, tradição e valorização dos fazeres da terra. Ela diz que elaborou a programação seguindo orientação do prefeito Frederico Paes. O show da véspera (5) terá o cantor nacional Jorge Vercillo no Palco Principal às 22h, na Praça Quatro Jornadas. No mesmo dia, o Canteiro da Catedral terá atrações voltadas à evangelização e espiritualidade.

PROGRAMAÇÃO - Sempre com início às 20h, a programação do Canteiro desta terça-feira (4) será a Noite Oracional pelas Famílias, com o Ministério Famílias em Pé; quinta-feira, Grupo Samba do Céu; sexta-feira, Banda da Guarda Civil Municipal (18h) e Nelinho e Banda (19h30). No palco principal, às 20h, se apresentam o DJ Ritter e o Cantor Apollo.

Na véspera, antes de Jorge Vercillo, sobem ao palco o DJ Beto Gusmão (19h) e Só Marrento (20h). A abertura da festa, domingo, contou com o Festival Cultural de Bandas e Fanfarras, seguido pelo baile do DJ Kauan e pelo show da cantora Larice Barreto. O show de encerramento, na quinta-feira, será com o padre Omar Raposo, às 20h.

Patrícia resume que o Festival de Bandas transformou a Praça São Salvador em um grande encontro cultural: “Proporcionou ao público momentos de emoção e entretenimento, reforçando a música como instrumento de valorização da identidade e da memória da comunidade. A Festa do Santíssimo representa uma das principais manifestações da identidade cultural do município”.