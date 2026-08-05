O ginásio do Colégio Auxiliadora está localizado na Rua Doze de Outubro, 242, no bairro Centro de Campos Foto Assessoria/Divulgação
Campos sedia etapa de basquete do JERJ no final da semana
Competições acontecem no sábado e domingo, a partir de 9h, no ginásio do Censa; valem vaga para as próximas fases do torneio
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65ª Expoagro reúne cerca de700 animais e nelore é recorde
Estão inscritos 400 bovinos das raças Nelore, Sindi, Gir Leiteiro e Girolando, além de 300 equinos Mangalarga e Quarto de Milha
Festa do Padroeiro é 183 anos mais antiga do que a cidade
A devoção ao Santíssimo Salvador surgiu em 1652, enquanto Campos foi elevada à categoria de cidade em 28 de março de 1835.
Cupins: o inimigo silencioso que pode comprometer estruturas em Campos
Especialistas alertam para o avanço de infestações do inseto na região Norte Fluminense e reforçam a importância da dedetização
"Marcha para Jesus" chega à 20ª edição de adoração a Deus
Evento está programado para sexta-feira, em Campos, com expectativa de superar a marca histórica de 40 mil participantes
Ação da PM causa prejuízo de R$ 1,25 milhão ao tráfico
Operação aconteceu nesse domingo na Baixada Campista, onde os policiais encontraram um fuzil de guerra e 25 quilos de pasta base de cocaína
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