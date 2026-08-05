O ginásio do Colégio Auxiliadora está localizado na Rua Doze de Outubro, 242, no bairro Centro de Campos - Foto Assessoria/Divulgação

O ginásio do Colégio Auxiliadora está localizado na Rua Doze de Outubro, 242, no bairro Centro de Campos Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 05/08/2026 16:00

Campos - Incentivar a prática esportiva, fortalecer o esporte escolar e proporcionar aos estudantes a oportunidade de competir em alto nível, estimulando valores como disciplina, respeito, integração e trabalho em equipe. Este é o objetivo dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ), que terá uma etapa em Campos dos Goytacazes, no Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora (Censa).

Promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, a etapa Norte/Noroeste do basquete masculino terá jogos sábado (8) e domingo (9), a partir das 9h, reunindo equipes escolares da região em busca de classificação para as próximas fases da competição. Nos mesmos dias, haverá competições também na capital fluminense.

Os vencedores disputarão, no fim do mês de agosto, a etapa principal, valendo vaga para o Time RJ, representante do Rio de Janeiro nos Jogos da Juventude, competição escolar nacional realizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Entre os colégios de Campos confirmados estão o Censa, Bittencourt (Centro Educacional Norte Fluminense), Salesiano e o Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) 463 João Borges Barreto.

A equipe do Censa é tradicional na cidade e garantiu vários títulos do campeonato. O Bittencourt também é forte concorrente. Salesiano e o Ciep 463 são outras grandes potências no esporte da região, com destaque consolidado no basquete. O Censa (local dos jogos) está localizado na Rua Doze de Outubro, 242, no bairro Centro.

No Parque Aquático Julio Delamare (Rio de Janeiro), acontecem as disputas regionais da natação, nos naipes feminino e masculino, com início às 8h30, no sábado e no domingo. Já em Guaratiba, o Clube Esportivo Suzano Costa recebe os confrontos do futsal masculino no sábado, a partir das 8h, reunindo equipes de diferentes regiões do estado em mais uma rodada classificatória.