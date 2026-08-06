Na chegada à Praça do Santíssimo, a procissão foi recepcionada pelo bispo Dom Ferrería, que abençoou o município - Foto Antônio Filho/FCJOL

Na chegada à Praça do Santíssimo, a procissão foi recepcionada pelo bispo Dom Ferrería, que abençoou o município Foto Antônio Filho/FCJOL

Publicado 06/08/2026 22:26

Campos - A Festa do Santíssimo Salvador, padroeiro de Campos dos Goytacazes (RJ), marca uma tradição de 374 anos, reunindo milhares de fiéis em celebrações, entretenimentos, gastronomia e artesanato no Centro Histórico da Cidade. Também aquece a economia do município, gerando postos de trabalho temporários e renda para muitas famílias. Mas o ponto alto é o tempo de fé e devoção.

Iniciada oficialmente com o novenário na Catedral Diocesana em 28 de julho, a festa (mais antiga 183 anos do que a cidade) está com a programação de shows e eventos populares na praça aberta desde o dia dois de agosto, estendendo-se até esta quinta-feira (6), Dia do Santíssimo.

Ao comentar sobre o evento, a presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Patrícia Cordeiro, disse, na última terça-feira (4), tratar-se de uma das mais importantes expressões da identidade cultural de Campos, “celebração que reúne a fé da comunidade e a valorização das tradições da cidade”.

O bispo Dom Roberto Francisco Ferrería Paz definiu o Santíssimo Salvador como a alma espiritual da cidad e, “a matriz inspiradora e a força que ajuda o povo a superar barreiras, injustiças e preconceitos na história do município”. E a fé e devoção ao padroeiro ficaram demonstrados desde o início da festa até esta sexta, dia principal da celebração.

Milhares de fiéis percorreram ruas da área central acompanhando a imagem do Santíssimo, à tarde, na procissão, último rito religioso da festa, conduzida pelo pároco da Catedral e vigário geral da Diocese, Monsenhor Leandro Diniz; a prefeitura deu apoio logístico durante todo o percurso.

BÊNÇÃO À CIDADE - O cortejo chegou à praça no início da noite, sendo recepcionado pelo Bispo Diocesano, Dom Ferrería Paz, que, junto de sacerdotes, concedeu a bênção ao município, em oração compartilhada com a comunidade, acompanhada por canções apresentadas pelo missionário Nelinho.

“Desde 2011, quando fui ordenado Bispo da Diocese de Campos, decidi que, na chegada da solene procissão com a imagem do Santíssimo Salvador, faria essa oração, junto dos munícipes”, disse o bispo realçando que viver em Campos é uma experiência maravilhosa.

“O povo me inspira, justamente pelo fato de que todos são muito trabalhadores. Sou composta de coração, e com muita alegria, desejo que essa festa em louvor a Cristo siga nos trazendo paz e esperança”. A programação religiosa foi encerrada com missa solene celebrada por Dom Ferrería, após a chegada da procissão .

Ao comentar o impacto na economia local, o economista Ranulfo Vidigal, diretor de Indicadores Econômicos e Sociais do governo municipal. Disse que a Festa do Santíssimo estimula a criação de empregos diretos e indiretos em setores como hotelaria, alimentação, transporte, artesanato e turismo, além de fortalecer atividades comerciais tradicionais”.