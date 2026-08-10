Crianças e adolescentes da Fundação da Infância e da Juventude foram prestigiados no último dia da exposição - Foto Vandinho Ferreira/Secom

Crianças e adolescentes da Fundação da Infância e da Juventude foram prestigiados no último dia da exposição Foto Vandinho Ferreira/Secom

Publicado 10/08/2026 15:50

Campos - “Como homem do campo, com minhas raízes na agricultura, fico muito feliz em ver a força da ExpoAgro e o parque cheio de famílias”. O comentário é do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Frederico Paes, ao avaliar a 65ª ExpoAgro, encerrada nesse domingo (9), com a entrada sendo 1 kg de alimento.

A tradicional solenidade de abertura aconteceu dia cinco, às 20h , reunindo autoridades e expositores no Parque de Exposições da Fundação Rural de Campos (FRC), que recebeu cerca de 100 mil pessoas durante os quatro dias do evento, que fez parte do Caminho Agro Rio, apresentado pela empresa Enel, com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo do Estado do Rio de Janeiro.

A prefeitura apoiou institucionalmente; sendo a realização da M4 Produções. confirma Arêas. Frederico considera a opção por alimento não perecível para entrada um gesto muito bonito de solidariedade: “Foi uma grande festa, que valorizou o produtor rural, movimentou o comércio e, ao mesmo tempo, vai ajudar a quem mais precisa”.

O prefeito se refere aos produtos arrecadados, que serão distribuídos no plano social. Ele realça que a ExpoAgro é uma tradição de Campos e que o governo municipal pretende fortalecer cada vez mais. No último dia, cerca de 110 crianças e adolescentes dos acolhimentos da Fundação Municipal da Infância e da Juventude (FMIJ) participaram, da exposição.

CHAVE DE OURO - A programação foi especial, com uma tarde de lazer e novas experiências, em contato com animais, além de teatro do Mundo Galerinha, visita ao estande da prefeitura e participação de atividades recreativas. A primeira-dama Carla Paes acompanhou e destaca a importância de proporcionar novas vivências às crianças e adolescentes.

"Fechamos essa edição da ExpoAgro com chave de ouro, trazendo as crianças e adolescentes dos acolhimentos para uma tarde de muita diversão”, resume a primeira-dama. Frederico ratifica e realça que a ExpoAgro valorizou as atividades que fazem parte da história e da identidade rural de Campos apontando o rodeio como um dos grandes sucessos da programação.

Outro destaque citado foi o Concurso Leiteiro: “Reuniu produtores e animais em uma competição que valorizou a produção e o trabalho desenvolvido no campo. As ordenhas realizadas chamaram a atenção dos frequentadores e reforçaram a importância da atividade leiteira para o setor agropecuário” assinala o presidente da FRC, Ronaldo Arêas.

APOIO FUNDAMENTAL - O grande movimento no Parque de Exposições e u a parceria com a prefeitura são ressaltados por Ronaldo: “Nesse domingo, Dia dos Pais, vimos o parque lotado de famílias, mantendo viva a raiz de uma história iniciada em 1954, quando foi realizada a primeira ExpoAgro. Quero manifestar minha gratidão ao prefeito Frederico Paes, que, junto de seus secretários, nos garantiu apoio logístico fundamental”.

O presidente resume que, além da programação cultural e das ações ligadas à área rural, a ExpoAgro teve impacto direto na economia do município: “A circulação de aproximadamente 100 mil pessoas durante os quatro dias impulsionou o comércio, a prestação de serviços e as atividades desenvolvidas por empreendedores que participaram da exposição”.

A organização optou por fechar a programação dedicando aos talentos da música de Campos. O show intitulado como “Resenha Sertaneja” reuniu os cantores Alex Maya, Igor Saliência, Savana Rocha, Rebeka Monteiro, Nycolas e Fabyane, que comandaram o palco no último dia de festa e levaram muita música e animação ao público.