Entre as inúmeras atividades físicas desenvolvidas na piscina do Clube da Terceira Idade está a aeróbica - Foto Assessoria/Divulgação

Entre as inúmeras atividades físicas desenvolvidas na piscina do Clube da Terceira Idade está a aeróbica Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 08/08/2026 11:15

Campos - Cuidar de pessoas é a proposta prioritária do governo de Campos dos Goytacazes (RJ), definida pelo prefeito Frederico Paes, na sequência ampliada da linha contínua de proteção integral que acompanha o cidadão desde a primeira infância até a terceira idade, implantada pelo antecessor, Wladimir Garotinho.

A rede de assistência social é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Trata-se de uma linha pautada pelo princípio da prioridade absoluta, com a gestão distribuindo suas ações e programas estratégicos para acolher as vulnerabilidades de cada ciclo de vida, integrando transferência de renda, fortalecimento de vínculos e desenvolvimento humano.

Da criança ao idoso, o modelo afasta-se de ações isoladas para adotar uma lógica de ciclo vital. O objetivo central é intervir precocemente nas fragilidades da infância para assegurar o pleno potencial de crescimento e, na outra ponta, garantir suporte e autonomia para que o envelhecimento seja vivido com dignidade e inserção comunitária.

A integração nas ações segue a máxima “um por todos; todos por um”, com o prefeito na referência principal. Focada no estímulo cognitivo, saúde materno-infantil e combate a violações de direitos, a sequência passa por programas como Primeira Infância e Juventude; Criança Feliz; Mãe Coruja; Erradicação do Trabalho Infantil; Cartão Goitacá (transferência de renda); e Acolhe Campos.

COMPARTILHAMENTO - O desfecho é o envelhecimento ativo e a proteção ao idoso, assegurando o cumprimento da Lei Municipal nº 8.111/2009, protegendo o público-alvo contra o isolamento e a violação de sua integridade física ou financeira. À frente está a subsecretária do Idoso, Rosilani Tavares, que centraliza o macro da pauta do dia a dia no Clube da Terceira Idade , voltado à saúde preventiva, lazer e socialização.

A convivência é intensa, com atividades de hidroginástica, ginástica funcional e eventos culturais. Rosilani assinala que a política pública voltada à pessoa idosa, em Campos, fundamenta-se nos preceitos de proteção integral do Estatuto da Pessoa Idosa e na legislação municipal, estruturando-se por meio de equipamentos de convivência e atendimento especializado em saúde.

“A implantação e o fortalecimento de diretrizes protetivas em Campos buscam assegurar que o aumento da longevidade populacional venha acompanhado de dignidade, autonomia e integração social”, frisa a subsecretária, acentuando que o compromisso local reflete a premissa de que a efetivação dos direitos fundamentais é dever compartilhado entre família, sociedade e poder público.

PILARES PRÁTICOS - O resumo da política é traçado com a Subsecretaria do Idoso, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, executando a proteção básica e especial; o Clube da Terceira Idade oferecendo oficinas, hidroginástica e eventos culturais; e o Centro Dia apoiando idosos com semidependência, oferecendo cuidados diários sem romper o vínculo familiar.

A estrutura de atendimento e convivência definida para os idosos pelo governo de Campos é referência no interior do estado. Rosilani enfatiza que a rede municipal conta com iniciativas voltadas ao envelhecimento ativo, a exemplo do Clube da Terceira Idade, no Parque Tamandaré, que serve como polo de integração e atividades socioeducativas.

Da exposição feita pela subsecretária deduz-se três pilares práticos da política municipal: a engrenagem do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a rede de assistência social e a estrutura de saúde geriátrica. “A política voltada à população idosa em Campos fundamenta-se nos princípios de proteção integral e prioridade absoluta preconizados pela legislação federal”, conclui.