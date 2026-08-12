Frederico Paes afirma que iniciativa faz parte da estratégia de estruturar uma política permanente de desenvolvimento - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico Paes afirma que iniciativa faz parte da estratégia de estruturar uma política permanente de desenvolvimento Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 12/08/2026 12:39

Campos - Fortalecer a política de desenvolvimento econômico, ampliar a atração de investimentos e acelerar projetos estruturantes capazes de gerar novas oportunidades e empregos no município. Este é o objetivo do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Frederico Paes, ao promover mudanças na estrutura administrativa do governo, com mudanças publicadas em edição suplementar do Diário Oficial do dia 10 de agosto.

Entre as mudanças está a nomeação do empresário Geraldo Coutinho para o Gabinete do Prefeito, como Assessor Especial de Desenvolvimento Estruturante, enquanto o jornalista Luiz Mário Concebida passa a ser o Assessor Executivo de Projetos. O prefeito ressalta que os cargos serão estruturados sem aumento de despesas para o município.

Segundo Frederico, a nova estrutura terá atuação transversal, articulando as diferentes áreas da administração e o relacionamento com a iniciativa privada e outras esferas de governo. Entre os projetos estratégicos apontado estão a Zona Especial de Negócios (ZEN) e a Zona de Processamento de Exportação (ZPE).

Também estão relacionados Terminal Farol–Barra do Furado; a integração logística e industrial com o Porto do Açu; novos distritos industriais e a prospecção de investimentos nacionais e internacionais. Outra mudança anunciada é na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com Felipe Knust, até então subsecretário, assumindo como secretário.

ESTRATÉGIA - Na subsecretaria assume o empresário Edmar Ptak; enquanto “para fortalecer outro eixo considerado estratégico para o desenvolvimento de Campos e sua integração com a cadeia energética regional”, o professor Marcelo Neves, que acumulava a Secretaria de Desenvolvimento Econômico sem ônus, passa a concentrar sua atuação na área de Energia, Petróleo e Gás.

Ao assumir o governo, no dia quatro de abril (com a renúncia de Wladimir Garotinho para participar das próximas eleições), Frederico Paes prometeu manter o planejamento e as ações já em andamento . Avaliou que o peso da responsabilidade é bem maior e que o seu objetivo é continuar cuidando do município e dos munícipes.

O prefeito frisa que as mudanças anunciadas neste momento “fazem parte da estratégia da gestão de estruturar uma política permanente de desenvolvimento, com maior capacidade de prospecção de investimentos, acompanhamento de grandes projetos e geração de oportunidades e empregos para a população”.