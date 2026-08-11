Na publicação prevista para esta quarta-feira o Cidennf orienta quem pretende participar da seleção - Foto Assessoria/Divulgação

Na publicação prevista para esta quarta-feira o Cidennf orienta quem pretende participar da seleção Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 11/08/2026 19:13

Campos/Região - Contemplando diferentes áreas de formação e incluindo vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva, ampliando as possibilidades de ingresso no quadro de pessoal da instituição, o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) publica nesta quarta-feira (12), o edital de seu novo concurso público.

A seleção contará com oportunidades para profissionais de níveis médio e superior, com vencimentos básicos que chegam a R$ 5.637,00. De acordo com a publicação, entre os empregos públicos previstos no certame, a média dos vencimentos básicos é de aproximadamente R$ 4,6 mil mensais.

O concurso terá jornada de 40 horas semanais para todos os empregos públicos. A organização e a execução do certame ficarão sob responsabilidade do Instituto Consulplan. O edital completo estará disponível no site institucional do Cidennf, em www.cidennf.rj.gov.br, onde os interessados poderão acessar o documento para consultar todas as regras, os prazos e as condições de participação

O Cidennf explica que a publicação desta quarta-feira apresentará todas as informações necessárias para quem pretende participar da seleção: “O documento reunirá os empregos públicos oferecidos, número de vagas, requisitos de escolaridade e formação profissional, valores das inscrições, etapas de avaliação e o cronograma completo do concurso”.

A divulgação enfatiza que as oportunidades são destinadas a diferentes níveis de escolaridade, e ampliam as possibilidades para profissionais interessados em integrar o quadro do Cidennf: “Os detalhes sobre cada oportunidade serão conhecidos a partir da divulgação oficial do edital”.