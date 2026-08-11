Na publicação prevista para esta quarta-feira o Cidennf orienta quem pretende participar da seleção Foto Assessoria/Divulgação
Vencimentos acima de R$ 5.600,00 em seleção do Cidennf
Edital com todos os detalhes será publicado nesta quarta-feira; vagas são para contratação imediata e formação de cadastro de reserva
Vencimentos acima de R$ 5.600,00 em seleção do Cidennf
Edital com todos os detalhes será publicado nesta quarta-feira; vagas são para contratação imediata e formação de cadastro de reserva
Agentes da Guarda reforçam segurança e apreendem armas
Ação aconteceu por meio das equipes do GOC e GOE do programa Centro + Seguro, criado em junho pelo governo de Campos
ExpoAgro reúne 100 mil pessoas durante os quatro dias
Evento foi encerrado nesse domingo, n o Parque de Exposições da Fundação Rural de Campos; ingresso foi 1kg de alimento não perecível
HFM há cinco anos sem pacientes nos corredores
Novo modelo no atendimento e fluxo da emergência adotado em 2021 acabou com um problema crônico no Ferreira Machado
Indefinição sobre o certame da EF-118 gera expectativas
Embora a ANTT ainda não tenha definido data, está mantida a possibilidade de o evento acontecer em dezembro deste ano.
Da primeira infância à terceira idade com atenção prioritária
Transferência de renda, fortalecimento de vínculos e desenvolvimento humano integram políticas públicas em Campos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.