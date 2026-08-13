O batalhão informa que realiza acompanhamento permanente da dinâmica criminal do subdistrito de Guarus Foto 8º BPM/Reprodução
Assessoria de Imprensa - O 8º BPM realiza, de forma contínua, ações de policiamento ostensivo e preventivo em toda a sua área de responsabilidade, empregando diferentes modalidades de policiamento conforme as características territoriais, os indicadores criminais e as demandas identificadas em cada região.
AI – O planejamento operacional da Unidade é conduzido de maneira dinâmica, com base na análise de indicadores de criminalidade, em informações produzidas pelos setores competentes e na avaliação permanente das áreas que demandam maior atenção. A partir desses elementos, são definidos os locais, horários e modalidades de policiamento mais adequados, permitindo o direcionamento eficiente dos recursos disponíveis e a execução de ações ordinárias e extraordinárias.
Além do patrulhamento ostensivo regular, são realizadas operações de reforço, ações de abordagem e fiscalização, policiamento em áreas urbanas, rurais, litorâneas e regiões de divisa, bem como outras modalidades compatíveis com as características da extensa área territorial sob responsabilidade do 8º BPM.
AI - A Polícia Militar atua de forma integrada com a Polícia Civil e demais órgãos que compõem o sistema de segurança pública. Essa integração viabiliza o intercâmbio de informações e a realização de ações conjuntas, dentro das atribuições legais de cada instituição, contribuindo para a identificação, localização e prisão de autores de crimes, inclusive daqueles com mandados judiciais em aberto.
AI - No enfrentamento às organizações criminosas, a atuação policial não se limita à apreensão de drogas, armas ou outros materiais ilícitos. O planejamento operacional considera a evolução dos indicadores criminais, especialmente dos delitos de maior impacto social, a incidência territorial das ocorrências e demais elementos técnicos que orientam o emprego operacional. Informações relacionadas a procedimentos, técnicas, fontes, capacidades ou métodos específicos de inteligência e planejamento operacional possuem caráter reservado e, por razões de segurança, não são divulgadas.
As ações de maior concentração de recursos não substituem o policiamento ordinário, tratando-se de ferramentas complementares. Enquanto operações específicas são desencadeadas em locais e períodos definidos a partir da análise criminal, o policiamento ostensivo permanece distribuído pelas diversas regiões atendidas pela Unidade, assegurando presença policial e capacidade de resposta às demandas da população.
Nas regiões limítrofes da área de atuação do 8º BPM também são desenvolvidas ações de patrulhamento e fiscalização, inclusive de forma integrada com outros órgãos quando necessário, observadas as respectivas competências institucionais. O planejamento considera as particularidades das áreas rurais, rodoviárias, litorâneas e de divisa, com adequação do emprego policial às características de cada território.
AI - No que se refere ao efetivo e à estrutura da Unidade, a Polícia Militar realiza estudos e avaliações permanentes para adequar seus recursos humanos e logísticos às necessidades operacionais. A distribuição do efetivo e dos meios disponíveis observa critérios técnicos e administrativos estabelecidos pela Corporação, visando proporcionar a melhor cobertura possível dentro da área de responsabilidade do batalhão.
AI - No campo preventivo e de aproximação com a sociedade, a Polícia Militar desenvolve iniciativas voltadas à prevenção primária, à aproximação comunitária e ao público infanto-juvenil, incluindo ações institucionais de caráter educativo e preventivo, com o objetivo de fortalecer a relação entre polícia, escola, família e comunidade, contribuindo para a prevenção da violência e do envolvimento de crianças e adolescentes com práticas criminosas.
AI - Quanto à região de Guarus, o 8º BPM realiza acompanhamento permanente de sua dinâmica criminal, assim como ocorre nas demais áreas sob sua responsabilidade. O planejamento policial é pautado em indicadores objetivos e informações atualizadas, não sendo tecnicamente adequado estabelecer, de forma genérica e permanente, determinada região como principal foco da criminalidade organizada, uma vez que a dinâmica criminal é variável e requer constante reavaliação.
AI - Sobre o projeto de implantação do 46º BPM, as questões relativas à criação, estruturação, efetivo, logística, área definitiva de responsabilidade, cronograma de implantação e início de funcionamento da futura Unidade encontram-se em análise no âmbito do Governo do Estado, em conjunto com o Comando da Corporação.
AI - Eventuais definições sobre data de início das atividades, quantitativo e origem do efetivo, distribuição de viaturas, estrutura logística, delimitação territorial, transferência de atribuições atualmente exercidas pelo 8º BPM e demais aspectos administrativos e operacionais serão oportunamente divulgados pelos órgãos competentes, após a conclusão dos respectivos estudos e deliberações institucionais.
AI - Até que sejam formalizadas eventuais alterações na estrutura territorial e administrativa da Polícia Militar, o 8º BPM permanece responsável pelo policiamento de sua atual área de atribuição, mantendo o planejamento e o emprego operacional necessários à preservação da ordem pública e à segurança da população.
AI - Qualquer processo de reorganização territorial ou criação de nova Unidade Operacional é precedido de planejamento técnico, administrativo e logístico, de modo a assegurar a continuidade do serviço policial e evitar prejuízos ao policiamento das demais regiões atendidas pela Corporação.
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