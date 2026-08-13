O batalhão informa que realiza acompanhamento permanente da dinâmica criminal do subdistrito de Guarus - Foto 8º BPM/Reprodução

O batalhão informa que realiza acompanhamento permanente da dinâmica criminal do subdistrito de Guarus Foto 8º BPM/Reprodução

Publicado 13/08/2026 16:55 | Atualizado 13/08/2026 16:55

Campos - Recentemente, o 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) fez uma operação que gerou - Recentemente, o 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) fez uma operação que gerou prejuízo de mais de R$ 1 milhão ao crime organizado , em Campos dos Goytacazes (RJ). Na queda de braço com os criminosos, os policiais têm levado a melhor, abrangendo prioritariamente Campos (incluindo grandes distritos e áreas populosas como o subdistrito de Guarus e a Baixada Campista), além de outros municípios.

A dinâmica delituosa na região é fortemente marcada pela disputa territorial entre facções rivais pelo controle de pontos de venda de drogas, o que impacta os índices de violência local. As ações do batalhão - frequentemente divulgadas - buscam asfixiar a logística financeira e o poder bélico dessas facções por meio de patrulhamento ostensivo e inteligência integrada.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar destaca que o planejamento operacional da unidade é conduzido de maneira dinâmica, com base na análise de indicadores de criminalidade, ressaltando a atuação de forma integrada com a Polícia Civil e demais órgãos que compõem o sistema de segurança pública. Quanto às estratégicas, não são informadas, por medida de segurança.

ENTREVISTA /Assessoria de Imprensa

Como o setor de inteligência do batalhão tem atuado para mapear e desarticular a cadeia logística e financeira (fornecedores de armas e grandes cargas de entorpecentes) por trás dos grupos locais?

Assessoria de Imprensa - O 8º BPM realiza, de forma contínua, ações de policiamento ostensivo e preventivo em toda a sua área de responsabilidade, empregando diferentes modalidades de policiamento conforme as características territoriais, os indicadores criminais e as demandas identificadas em cada região.

Qual tem sido o balanço entre operações de grande impacto territorial e o policiamento comunitário/ostensivo de rotina nos bairros e distritos mais vulneráveis?

AI – O planejamento operacional da Unidade é conduzido de maneira dinâmica, com base na análise de indicadores de criminalidade, em informações produzidas pelos setores competentes e na avaliação permanente das áreas que demandam maior atenção. A partir desses elementos, são definidos os locais, horários e modalidades de policiamento mais adequados, permitindo o direcionamento eficiente dos recursos disponíveis e a execução de ações ordinárias e extraordinárias.

Além do patrulhamento ostensivo regular, são realizadas operações de reforço, ações de abordagem e fiscalização, policiamento em áreas urbanas, rurais, litorâneas e regiões de divisa, bem como outras modalidades compatíveis com as características da extensa área territorial sob responsabilidade do 8º BPM.

De que maneira a cooperação com a Polícia Civil (Delegacias da região) e outras forças de segurança tem acelerado a emissão e o cumprimento de mandados contra lideranças locais?

AI - A Polícia Militar atua de forma integrada com a Polícia Civil e demais órgãos que compõem o sistema de segurança pública. Essa integração viabiliza o intercâmbio de informações e a realização de ações conjuntas, dentro das atribuições legais de cada instituição, contribuindo para a identificação, localização e prisão de autores de crimes, inclusive daqueles com mandados judiciais em aberto.

Além da apreensão de bens e drogas, quais métricas internas o batalhão utiliza para avaliar se a operação reduziu crimes como extorsões, roubos e homicídios na área afetada?

AI - No enfrentamento às organizações criminosas, a atuação policial não se limita à apreensão de drogas, armas ou outros materiais ilícitos. O planejamento operacional considera a evolução dos indicadores criminais, especialmente dos delitos de maior impacto social, a incidência territorial das ocorrências e demais elementos técnicos que orientam o emprego operacional. Informações relacionadas a procedimentos, técnicas, fontes, capacidades ou métodos específicos de inteligência e planejamento operacional possuem caráter reservado e, por razões de segurança, não são divulgadas.

As ações de maior concentração de recursos não substituem o policiamento ordinário, tratando-se de ferramentas complementares. Enquanto operações específicas são desencadeadas em locais e períodos definidos a partir da análise criminal, o policiamento ostensivo permanece distribuído pelas diversas regiões atendidas pela Unidade, assegurando presença policial e capacidade de resposta às demandas da população.

Nas regiões limítrofes da área de atuação do 8º BPM também são desenvolvidas ações de patrulhamento e fiscalização, inclusive de forma integrada com outros órgãos quando necessário, observadas as respectivas competências institucionais. O planejamento considera as particularidades das áreas rurais, rodoviárias, litorâneas e de divisa, com adequação do emprego policial às características de cada território.

Qual é o efetivo do batalhão? E a estrutura? São suficientes?

AI - No que se refere ao efetivo e à estrutura da Unidade, a Polícia Militar realiza estudos e avaliações permanentes para adequar seus recursos humanos e logísticos às necessidades operacionais. A distribuição do efetivo e dos meios disponíveis observa critérios técnicos e administrativos estabelecidos pela Corporação, visando proporcionar a melhor cobertura possível dentro da área de responsabilidade do batalhão.

O batalhão desenvolve algum programa de cunho social (ou tem alguma proposta) para evitar a entrada de adolescentes no mundo do crime?

AI - No campo preventivo e de aproximação com a sociedade, a Polícia Militar desenvolve iniciativas voltadas à prevenção primária, à aproximação comunitária e ao público infanto-juvenil, incluindo ações institucionais de caráter educativo e preventivo, com o objetivo de fortalecer a relação entre polícia, escola, família e comunidade, contribuindo para a prevenção da violência e do envolvimento de crianças e adolescentes com práticas criminosas.

Seria o subdistrito de Guarus o principal foco do crime organizado no município?

AI - Quanto à região de Guarus, o 8º BPM realiza acompanhamento permanente de sua dinâmica criminal, assim como ocorre nas demais áreas sob sua responsabilidade. O planejamento policial é pautado em indicadores objetivos e informações atualizadas, não sendo tecnicamente adequado estabelecer, de forma genérica e permanente, determinada região como principal foco da criminalidade organizada, uma vez que a dinâmica criminal é variável e requer constante reavaliação.

O projeto de criação do 46º Batalhão de Polícia Militar (46º BPM), sediado em Guarus e estendendo sua cobertura até São Francisco de Itabapoana, é uma das pautas mais estratégicas para a segurança do Norte Fluminense?

AI - Sobre o projeto de implantação do 46º BPM, as questões relativas à criação, estruturação, efetivo, logística, área definitiva de responsabilidade, cronograma de implantação e início de funcionamento da futura Unidade encontram-se em análise no âmbito do Governo do Estado, em conjunto com o Comando da Corporação.

Diante dos prazos estipulados para a conclusão das obras na Rua Santa Rosa, qual é a data prevista para o batalhão entrar em operação plena na região?

AI - Eventuais definições sobre data de início das atividades, quantitativo e origem do efetivo, distribuição de viaturas, estrutura logística, delimitação territorial, transferência de atribuições atualmente exercidas pelo 8º BPM e demais aspectos administrativos e operacionais serão oportunamente divulgados pelos órgãos competentes, após a conclusão dos respectivos estudos e deliberações institucionais.

Como será feita a transição burocrática e operacional das ocorrências de Guarus e São Francisco de Itabapoana, que hoje sobrecarregam o 8º BPM?

AI - Até que sejam formalizadas eventuais alterações na estrutura territorial e administrativa da Polícia Militar, o 8º BPM permanece responsável pelo policiamento de sua atual área de atribuição, mantendo o planejamento e o emprego operacional necessários à preservação da ordem pública e à segurança da população.

O planejamento inicial prevê cerca de 300 policiais para a nova unidade. Esse contingente virá de novas turmas de aprovados em concursos da PMERJ ou haverá deslocamento de pessoal do 8º BPM, correndo o risco de desfalcar o policiamento do centro e da Baixada Campista?

AI - Qualquer processo de reorganização territorial ou criação de nova Unidade Operacional é precedido de planejamento técnico, administrativo e logístico, de modo a assegurar a continuidade do serviço policial e evitar prejuízos ao policiamento das demais regiões atendidas pela Corporação.