Empresários conheceram estratégia para o desenvolvimento da região definida através do Complexo Logístico - Foto Firjan/Divulgação

Empresários conheceram estratégia para o desenvolvimento da região definida através do Complexo Logístico Foto Firjan/Divulgação

Publicado 14/08/2026 15:51

Campos/Região – Por iniciativa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), empresários de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e Macaé acabam de conhecer o planejamento para implantação da unidade de reciclagem de embarcações e estruturas offshore projetada para Barra do Furado, na foz do Canal das Flechas, divisa entre Campos e Quissamã.

O investimento estimado de cerca de R$ 800 milhões a R$ 950 milhões e o responsável principal é a empresa BR Offshore, cujo CEO, Ricardo Vianna, foi quem apresentou o projeto aos empresários, nessa quarta-feira (13), durante reunião de Conselho na Representação Regional, em Campos. Está prevista a geração de e 2.000 a 4.000 empregos, divididos entre as fases de construção e operação do estaleiro.

