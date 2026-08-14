Empresários conheceram estratégia para o desenvolvimento da região definida através do Complexo Logístico Foto Firjan/Divulgação
A pedra fundamental foi lançada no dia 22 de março, durante cerimônia m Barra do Furado, entre Campos e Quissamã. O projeto envolve uma área de aproximadamente seis milhões de metros quadrados, para atender demandas de apoio logístico e reciclagem de partes, equipamentos e estruturas de embarcações e plataformas de petróleo e gás.
De acordo com o presidente da Firjan Norte, Francisco Roberto de Siqueira, a combinação entre a localização de Barra do Furado, a disponibilidade de mão de obra e a proximidade com importantes ativos da indústria de óleo e gás reforça o potencial do empreendimento para consolidar a região como um polo de apoio, logística, descomissionamento e reciclagem da cadeia offshore.
DEMANDA MUNDIAL - “A implantação do projeto Barra do Furado representa uma oportunidade estratégica para o desenvolvimento da região”, comenta Siqueira acentuando que é um empreendimento que vai atrair investimentos, gerar empregos, movimentar a economia e agregar ainda mais valor à vocação industrial e energética do território fluminense.
A previsão é que as obras tenham início entre o final deste ano e o começo de 2027. Ricardo Vianna pontua que a iniciativa responde a uma demanda crescente, tanto nacional quanto internacional, por serviços especializados de reciclagem e descomissionamento: “Existe uma demanda mundial por serviços de reciclagem de embarcações”.
Vianna enfatiza que, no Brasil, haverá nos próximos anos um volume significativo de unidades flutuantes que precisarão ser descomissionadas e a capacidade hoje é insuficiente para atender a demanda: “Barra do Furado reúne características estratégicas para esse tipo de operação”, destaca frisando que atualmente apenas um estaleiro no Rio Grande do Sul atua com esse tipo de descomissionamento.
IMPACTO POSITIVO - O empresário relata que o projeto também está relacionado à crescente demanda da indústria siderúrgica por sucata metálica: “A siderurgia brasileira consome cerca de 2,5 milhões de toneladas de sucata metálica por ano e importa aproximadamente cinco milhões de toneladas do material”, resume Vianna que ratifica o impacto positivo da reciclagem de estruturas provenientes da indústria de óleo e gás.
“Essa reciclagem pode contribuir para ampliar a oferta de matéria-prima para a siderurgia e, consequentemente, para os esforços de descarbonização do setor”. O diretor da BR Offshore exemplifica que, somente a reciclagem de embarcações de óleo e gás movimentou cerca de nove milhões de toneladas de material nos últimos dez anos.
“No Brasil, a expectativa é de que, nos próximos dez anos, a reciclagem de embarcações e estruturas de óleo e gás possa representar 1,5 milhão de toneladas de aço reciclado e gerar receita estimada em R$ 5 bilhões com a comercialização do aço reciclável. A expectativa é que o projeto em Barra do Furado possa criar novas oportunidades para empresas fornecedoras de bens e serviços da região Norte Fluminense.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.