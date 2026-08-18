Os três homens foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa - Foto 134 DP/Divulgação

Os três homens foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa Foto 134 DP/Divulgação

Publicado 18/08/2026 16:38

Campos – Três cidadãos peruanos acusados de furtar a bagagem de um oficial da Marinha Mercante, no saguão de um hotel no Centro de Campos dos Goytacazes (RJ), foram presos, nessa segunda-feira (17), durante uma operação conjunta entre as polícias civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, em Vitória – Espírito Santo (ES).

A ação contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Guarda Municipal de Vitória. Entre os bens recuperados estava um dispositivo com cerca de R$ 265 mil em criptomoedas. De acordo com o delegado titular da 134ª Delegacia de Polícia (134 DP) de Campos, Carlos Augusto Guimarães, o crime ocorreu por volta das 7h.

No momento, a vítima tomava café e deixou os pertences temporariamente ao lado de outras malas. Foi levada uma mochila contendo um MacBook, relógio, dinheiro, documentos, dez certificados profissionais e um pen drive que armazenava os ativos digitais. Os agentes da 134ª DP analisaram as imagens das câmeras de segurança do hotel e identificaram o veículo utilizado na fuga.

“Com o suporte do Centro de Controle Operacional (CCO) de Campos e da PRF, foi emitido um alerta de que o carro seguia em direção ao estado vizinho”, ressalta Guimarães pontuando que a localização exata dos suspeitos, de 29, 53 e 58 anos, foi confirmada após uma tentativa frustrada de utilizar o cartão de crédito da vítima no comércio de Vitória.

“A Guarda Municipal capixaba e a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC/ES) realizaram a abordagem do automóvel cerca de oito horas após o furto”, afirma o delegado realçando que, durante a revista, os policiais encontraram o notebook da vítima propositalmente envolto em papel-além-mar/alumínio, uma tática utilizada para bloquear o sinal do rastreador integrado do aparelho.

Os três homens foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa e o material recuperado apreendido para ser devolvido ao proprietário: “Esses indivíduos foram presos, todo esse material furtado foi recuperado, computadores, cartões bancários, identificação pessoal, dinheiro dessas vítimas foi recuperado, graças a essa ação integrada e conjunta a todos esses órgãos”, enfatiza Guimarães.