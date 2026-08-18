Os três homens foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa Foto 134 DP/Divulgação
Três peruanos são presos no ES após furto em Campos
Ação criminosa aconteceu em um hotel e vítima foi um oficial da Marinha; entre os pertences estavam R$ 265 mil em criptomoedas
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PRF registra índice positivo em atuação no Norte/Noroeste
Delegacia com sede em Campos abrange São João da Barra, Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna, Casimiro e São Francisco de Itabapoana
Solução no sistema oncológico ressalta avanços na saúde
Transição de rede para garantir a continuidade da assistência a cerca de 18 mil pacientes em Campos tem abrangência regional
Prefeito homologa concurso e destaca que cumpre TAG
Trata-se do cumprimento das etapas previstas em edital do Concurso Público da Educação, realizado em abril pelo governo municipal
BR Offshore detalha projeto Farol-Barra a empresários
Dados sobre instalação da unidade para reciclagem de embarcações foram apresentados na Firjan Norte Fluminense
Serviços precários colocam a Enel no olho do furacão
Situação atingiu um ponto insustentável no interior do estado; Alerj abre segunda CPI contra a empresa este ano para apurar falhas crônicas.
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