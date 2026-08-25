Os novos investimentos visam fortalecer diagnóstico precoce das doenças do aparelho digestivo - Foto Isabella Corrêa/Assessoria

Os novos investimentos visam fortalecer diagnóstico precoce das doenças do aparelho digestivo Foto Isabella Corrêa/Assessoria

Publicado 25/08/2026 17:55





Outro ponto positivo proporcionado é o fortalecimento de diagnóstico precoce das doenças do aparelho digestivo, incluindo tumores de estômago e intestino. O médico endoscopista Amaro Augusto ressalta que a iniciativa faz parte do processo de modernização da rede municipal de saúde, definido pela gestão do prefeito Frederico Paes.



“Esses aparelhos chegam para atender a uma demanda crescente do Hospital Ferreira Machado e da Secretaria Municipal de Saúde”, realça Amara Augusto assinalando que os atendimentos com os novos aparelhos já começaram: “Na terça-feira, tivemos seis pacientes e hoje também estamos com mais seis atendimentos”.



O médico explica que o fluxo está sendo ajustado para oferecer o melhor atendimento possível e, aos poucos, ampliar a quantidade de exames: “Estamos nos preparando para realizar em torno de 50 exames por semana, entre endoscopias e colonoscopias, conforme a demanda e a organização dos atendimentos pelo SUS”.



Diretor clínico do HFM, Hugo Calomeni pontua que o hospital já possuía duas torres de vídeo endoscopia: “Mas agora estamos ampliando nossa capacidade. A torre será instalada no novo centro cirúrgico para procedimentos que exigem maior complexidade”, adianta.



CRITÉRIO DEFINIDO - Hugo assinala que, apesar dos exames integrarem o Programa Mais Médico Especialista, a aquisição dos equipamentos foi realizada integralmente pela Prefeitura de Campos para atender uma necessidade da rede municipal. “Hoje existe uma demanda reprimida por esses exames”, confirma.



Na avaliação do diretor, será aumentada a oferta de endoscopias e colonoscopias, realizada biópsias quando necessário e identificados tumores gastrointestinais o mais precocemente possível, permitindo que o paciente inicie o tratamento mais rapidamente.



“Os exames serão agendados pelo Núcleo Interno de Regulação, que fará os encaminhamentos conforme a fila existente. Nosso objetivo é reduzir o tempo de espera e dar vazão à demanda da Secretaria de Saúde”, esclarece Hugo enfatizando que se trata da continuidade do processo de renovação do parque tecnológico do Ferreira Machado.



REFERÊNCIA REGIONAL - “A unidade já recebeu quatro novas mesas cirúrgicas, que já foram montadas e testadas; uma delas substituiu um equipamento antigo do centro cirúrgico em funcionamento, enquanto as outras três irão equipar o novo centro cirúrgico, cuja inauguração ocorrerá em breve”, aponta acentuando que nessa semana, o hospital também recebeu uma torre de videolaparoscopia, dois aparelhos de anestesia e um novo ultrassom, além de dois focos cirúrgicos.



O Ferreira Machado destaca-se ainda como o único hospital da região com equipe de cirurgia pediátrica de plantão 24 horas. O governo municipal vem investindo na ampliação e modernização, tendo inaugurado um

Campos - Uma torre de vídeo endoscopia e quatro novos tubos (dois para endoscopia e dois para colonoscopia) acabam de ser instalados no Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campos dos Goytacazes (RJ). Os equipamentos ampliam a capacidade de atendimento e reduzem a fila de exames da rede municipal.Outro ponto positivo proporcionado é o fortalecimento de diagnóstico precoce das doenças do aparelho digestivo, incluindo tumores de estômago e intestino. O médico endoscopista Amaro Augusto ressalta que a iniciativa faz parte do processo de modernização da rede municipal de saúde, definido pela gestão do prefeito Frederico Paes.“Esses aparelhos chegam para atender a uma demanda crescente do Hospital Ferreira Machado e da Secretaria Municipal de Saúde”, realça Amara Augusto assinalando que os atendimentos com os novos aparelhos já começaram: “Na terça-feira, tivemos seis pacientes e hoje também estamos com mais seis atendimentos”.O médico explica que o fluxo está sendo ajustado para oferecer o melhor atendimento possível e, aos poucos, ampliar a quantidade de exames: “Estamos nos preparando para realizar em torno de 50 exames por semana, entre endoscopias e colonoscopias, conforme a demanda e a organização dos atendimentos pelo SUS”.Diretor clínico do HFM, Hugo Calomeni pontua que o hospital já possuía duas torres de vídeo endoscopia: “Mas agora estamos ampliando nossa capacidade. A torre será instalada no novo centro cirúrgico para procedimentos que exigem maior complexidade”, adianta.CRITÉRIO DEFINIDO - Hugo assinala que, apesar dos exames integrarem o Programa Mais Médico Especialista, a aquisição dos equipamentos foi realizada integralmente pela Prefeitura de Campos para atender uma necessidade da rede municipal. “Hoje existe uma demanda reprimida por esses exames”, confirma.Na avaliação do diretor, será aumentada a oferta de endoscopias e colonoscopias, realizada biópsias quando necessário e identificados tumores gastrointestinais o mais precocemente possível, permitindo que o paciente inicie o tratamento mais rapidamente.“Os exames serão agendados pelo Núcleo Interno de Regulação, que fará os encaminhamentos conforme a fila existente. Nosso objetivo é reduzir o tempo de espera e dar vazão à demanda da Secretaria de Saúde”, esclarece Hugo enfatizando que se trata da continuidade do processo de renovação do parque tecnológico do Ferreira Machado.REFERÊNCIA REGIONAL - “A unidade já recebeu quatro novas mesas cirúrgicas, que já foram montadas e testadas; uma delas substituiu um equipamento antigo do centro cirúrgico em funcionamento, enquanto as outras três irão equipar o novo centro cirúrgico, cuja inauguração ocorrerá em breve”, aponta acentuando que nessa semana, o hospital também recebeu uma torre de videolaparoscopia, dois aparelhos de anestesia e um novo ultrassom, além de dois focos cirúrgicos.O Ferreira Machado destaca-se ainda como o único hospital da região com equipe de cirurgia pediátrica de plantão 24 horas. O governo municipal vem investindo na ampliação e modernização, tendo inaugurado um novo pronto-socorro em novembro do ano passado , com salas específicas para politrauma e reanimação.

A unidade é considerada a principal referência em "emergência vermelha" - urgência, emergência e atendimento a traumas - no Norte e Noroeste Fluminense, atendendo uma população estimada em cerca de um milhão de habitantes, recebendo pacientes de municípios vizinhos das duas regiões.





