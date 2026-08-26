Durante a operação houve retirada de estruturas irregulares, manejo da vegetação e recuperação gradual do espaço - Foto Rodrigo Cordeiro/Divulgação

Durante a operação houve retirada de estruturas irregulares, manejo da vegetação e recuperação gradual do espaço Foto Rodrigo Cordeiro/Divulgação

Publicado 26/08/2026 17:17

Campos - Moradias improvisadas em uma área considerada inadequada para ocupação - além de acúmulo de lixo e outras condições que representam riscos para as pessoas que permanecem no local foram - foram identificados embaixo da Ponte Saturnino de Brito, no bairro da Lapa, às margens do rio Paraíba do Sul, nesta quarta-feira (26). A ação foi realizada por uma força-tarefa formada pelo governo municipal.

O objetivo foi promover o ordenamento do espaço público, realizar a limpeza do local, identificar situações de risco e oferecer atendimento às pessoas encontradas na área. Subsecretário de Defesa Civil, o major Edison Pessanha ratifica que a atuação envolve a retirada de estruturas irregulares, manejo da vegetação e recuperação gradual do espaço.

“Os trabalhos foram planejados de forma integrada entre as secretarias municipais por determinação do Prefeito Frederico Paes”, assinala Pessanha explicando que a Defesa Civil participa na identificação e avaliação das situações de risco existentes na área, contribuindo para que as intervenções sejam realizadas com segurança.

“A força-tarefa também conta com a participação da Assistência Social, responsável pela abordagem das pessoas em situação de vulnerabilidade e pela oferta dos atendimentos disponíveis na rede municipal”, pontua o secretário de Segurança e Ordem Pública, Maxwell Araújo. Ele assinala que as equipes realizaram abordagens e verificações no local, inclusive no interior das estruturas existentes.

“As pessoas abordadas foram identificadas e consultadas nos sistemas de segurança para verificar a existência de eventuais mandados de prisão em aberto”, frisa relatando que também foi identificado um estabelecimento que funcionava de forma irregular embaixo da ponte: “Materiais encontrados no local foram apreendidos e encaminhados para os procedimentos cabíveis”.

CENTRO POP - Embora não haja informação se é o caso dos abordados nessa operação, através do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania oferece apoio às pessoas que não têm residência fixa e desejam retornar à sua cidade de origem.

De acordo com os critérios, quem é atendido pelo equipamento e solicita o retorno recebe passagens de ônibus e suporte no transporte para o destino solicitado. Dados do Centro Pop apontam que, de janeiro deste ano até o momento, 45 pessoas solicitaram o apoio para retomar a vida em suas cidades natal.

Araújo enfatiza que a intervenção desta quarta-feira integra o trabalho de recuperação, organização e ordenamento dos espaços públicos da cidade: “A recuperação completa da área demandará vários dias de atuação das equipes. É um trabalho de muitos dias até a gente conseguir uma limpeza ideal e necessária, mas é importante o poder público retomar essa área”.

Além dessas áreas, o secretário afirma que o governo municipal está retomando o centro da cidade: “Vamos continuar presentes para melhorar a qualidade dos espaços, proporcionando organização e um novo olhar para a cidade. Os trabalhos na área da ponte terão continuidade, com limpeza, avaliação da vegetação, retirada de estruturas irregulares, assistência às pessoas encontradas no local e acompanhamento para evitar novas ocupações”.