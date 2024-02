Vereadores apreciarão prestação de contas do governo - Reprodução Site Câmara Municipal

Publicado 23/02/2024 17:50

A administração municipal de Cantagalo convida a população para acompanhar as audiências públicas programadas para a última semana de fevereiro. Na terça-feira (27), às 17h, prestará contas à Câmara Municipal dos atos do terceiro quadrimestre de 2023 do Fundo Municipal de Saúde. Já na quarta-feira (28), às 15h, será apresentado o relatório dos atos de governo do segundo sementre de 2023.

As audiências acontecerão na Câmara Municipal de Cantagalo, na Rua Professora Ruth Farah Nacif Lutterbach, nº 391, no Centro.