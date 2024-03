Carro fumacê circula de 5 a 7 de março em Cantagalo (Imagem ilustrativa) - Rafa Neddermeyer-Agência Brasil

Publicado 04/03/2024 13:52

A Prefeitura de Cantagalo anunciou que o carro UVB pesado, mais conhecido como "carro fumacê", está chegando à cidade, dos dias 5 a 7 de março, para o reforço no combate à dengue.

As incursões pelos bairros começam nesta terça-feira (5), das 6h às 10h nos bairros: Morada do Sol, São João, São José, Santo Antônio, Parque das Árvores, Triângulo, São Pedro I e São Pedro II.

Na quarta-feira (6), também das 6h às 10h, é a vez de Vila Bela, Chácara da Banheira, Cantelmo, Felipe João, Chácara Queimada, Centro, Nossa Senhora Aparecida, Lameira, São Vicente de Paulo, Passos dos Reis

Planalto, Nossa Senhora de Fátima, Flamenguinho, Quinta dos Lontras e Bairro Novo Horizonte.



Já na quinta (7), no mesmo horário, o carro passa por Boa Sorte e Euclidelândia.



A Secretaria Municipal de Saúde orienta os moradores sobre o que fazer antes da aplicação:

• Agitar as cortinas, roupas e portas internas para provocar a movimentação dos insetos;

• Aquários com peixes, cubrir com plástico e, se houver bomba, desligar;

• Desligar o fogão e apagar as velas e o piloto de aquecedores, caso estejam acesos;

• Proteger os utensílios domésticos: panelas, pratos e talheres cobrindo com uma toalha;

• Retirar pessoas, animais e pássaros do interior da residência;

• Deixar janelas abertas para entrada do fumacê no ambiente domiciliar para eliminação do mosquito adulto;

• Deixar abertas as portas de guarda-roupas, armários, etc.



Após a aplicação, a SMS recomenda que pessoas e animais aguardem 15 minutos para retornarem ao interior da residência. Além disse, deve-se trocar água do bebedouro de animais domésticos.