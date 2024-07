Para se vacinar é necessário cartão do SUS, caderneta de vacina, identidade e CPF - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 29/07/2024 15:38

A Secretaria Municipal de Saúde de Cantagalo divulgou calendário de disponibilização da Vacina Monovalente XBB contra a Covid-19 de 30 de julho a 2 de agosto. O público-alvo são as crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias; pessoas com 60 anos ou mais; gestantes; puérperas; e imunossuprimidos, com intervalo mínimo de 3 meses da última dose da vacina contra a Covid-19.

Nesta terça-feira (30), a vacina será oferecida na ESF Santo Antônio, das 8h30 às 11h. Na quarta-feira (31), os locais são a ESF Santa Rita da Floresta, no mesmo horário, e o BNH, ESF Boa Sorte, ESF João Nicolau Guzzo, ESF Euclidelândia e ESF São Sebastião do Paraíba, das 13h às 15h. Na quinta-feira (1º), das 8h30 às 11h, a população poderá ser vacina na ESF Djalma Dantas de Gusmão; e na sexta-feira (2) é a vez da ESF São José, das 13h às 15h.