Cantor se apresenta domingo (30), às 16h, na Praça da MatrizReprodução Redes Sociais

Publicado 26/06/2024 07:50

O Projeto “Saudade Não tem Idade” promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, acontecerá o próximo domingo (30) na Praça Cônego Crescêncio Lanciotti (Praça da Matriz) no Centro de Cantagalo. O projeto integra o fim de semana da Festa dos Carecas. A ação é realizada através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e conta com o apoio do Conselho Municipal do Idoso. O projeto, visa fomentar o lazer para a população de Cantagalo com apresentações musicais ao vivo e muita dança, voltado também com muito carinho ao público da terceira idade.



Nesta edição, o público será contemplado com um show de Pedro Garcia e Banda 100% forró, que está preparando um repertório de grandes sucessos. O cantor e banda se apresentam a partir das 16h, com término previsto para as 18h.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares.



O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários.