Supostamente embriagado, prefeito de Cantagalo desrespeita eleitores com xingamentosReprodução

Publicado 13/05/2024 18:10

Um vídeo que viralizou nas redes sociais, o prefeito de Cantagalo, Guga de Paula, apareceu xingando o público durante discurso em um evento no distrito de Euclidelândia, no último sábado (11). As imagens mostram o líder do executivo falando ao microfone, no palco onde ocorria um show do cantor Pedro Garcia, durante evento de cavalgada.

Com sinais de embriaguez, Guga de Paula, afirmou não querer voto de ninguém: “Não quero voto de ninguém e vocês vão todo mundo à merda. E quem não quiser votar em mim, vai todo mundo à merda. Sabe por quê? Porque eu não sou candidato", disse o prefeito, que já está no segundo mandato consecutivo, portanto não poderá se candidatar à prefeitura.

Em outro trecho do discurso, Guga de Paula chama um dos seguranças do evento e pede para que um homem seja preso: “Esse cara me desacatou. Prende ele", afirmou, apontando para um homem.

O locutor da festa acaba subindo ao palco e assume o microfone, encerrando o momento constrangedor. O Prefeito não voltou a aparecer publicamente durante o evento.

Prefeito tem histórico de polêmicas

A cena protagonizada por Guga de Paula não foi o primeiro episódio polêmico envolvendo o político. Anteriormente, a Câmara de Vereadores rejeitou um pedido de cassação após uma denúncia de perseguição armada por parte do prefeito.



Guga também já foi preso anteriormente por um incidente semelhante e é conhecido por comportamentos polêmicos, como em 2017 durante a Festa de Maio.



A repercussão do vídeo e as declarações do prefeito têm gerado intensos debates nas redes sociais. Muitos eleitores e cidadãos manifestaram indignação com as atitudes do prefeito, enquanto outros defendem que ele estava em um ambiente de festa e pode ter sido mal interpretado.



Até o momento, não houve pronunciamento oficial da Prefeitura de Cantagalo sobre o caso.