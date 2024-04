A colaboração dos pecuaristas é de extrema importância para manutenção do estado com status de livre da febre aftosa - Divulgação

Publicado 26/04/2024 08:55

A última etapa de vacinação contra a Febre Aftosa no Estado do Rio de Janeiro vai até a próxima terça-feira (30). Devem ser imunizados os bovinos e bubalinos de todas as idades. A vacinação é obrigatória. O produtor que não imunizar e declarar a vacinação do seu rebanho pode ser multado e ter a propriedade interditada. O registro deverá ser entregue ou enviado em até 5 dias após a imunização para um dos Núcleos ou Postos Municipais de Defesa Agropecuária.





Os contatos de e-mail dos Núcleos de Defesa Agropecuária e o formulário de declaração de vacinação podem ser acessados por meio deste link: O objetivo da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento é ultrapassar a meta dos 90% de vacinação estabelecida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Por meio da Superintendência de Defesa Agropecuária, o Rio de Janeiro está seguindo as etapas para se tornar um Estado com o status de “livre da Febre Aftosa” sem vacinação. O intuito do MAPA é tornar o país totalmente livre da doença sem vacinação até 2026. É importante a colaboração de todos pecuaristas para garantir a maior imunização nos estados que ainda aplicarão a vacina contra a Aftosa.Os contatos de e-mail dos Núcleos de Defesa Agropecuária e o formulário de declaração de vacinação podem ser acessados por meio deste link: https://www.agricultura.rj.gov.br/node/54

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário pelo telefone (22) 2555-4204.