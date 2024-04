O Prefeito Guga de Paula com o Tenente-Coronel PM Moreira e os demais homenageados pelo 11º BPM - Divulgação

Publicado 10/04/2024 14:28

Na última sexta-feira (5), o prefeito de Cantagalo, Guga de Paula, recebeu o troféu ‘Amigo do 11º Batalhão de Polícia (PMERJ)’. A homenagem foi entregue nas dependências do 11º BPM, em Nova Friburgo, pelo Tenente-Coronel PM Moreira, comandante da unidade.

Além do prefeito, também foram homenageados o Cel. PM Hudson de Aguiar Miranda, ex-comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), e o Cel. PM Eduardo Vaz Castelano, subsecretário Especial de Controle de Divisas da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro.