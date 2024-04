Doação pode ser feita até o dia 31 de maio deste ano, junto ao Imposto de Renda, e não há custos - Imagem de katemangostar no Freepik

Publicado 05/04/2024 08:15

A Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio em parceria com a Prefeitura Municipal de Cantagalo está promovendo a Campanha Imposto de Renda Solidário. O objetivo da campanha é motivar os profissionais da contabilidade a incentivarem seus clientes, bem como os declarantes de imposto de renda para a destinação de parte do Imposto de Renda Devido para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente do Município de Cantagalo.

A declaração pode ser feita pelo programa da Receita Federal durante o preenchimento da declaração do Imposto de Renda.

PASSO A PASSO:

1) Podem doar pessoas que têm imposto devido na sua declaração e que optam pelo formulário completo;

2) Selecione o item Doações Diretamente da Declaração - ECA;

3) Clique no botão "novo" e selecione a opção do Fundo para o qual deseja doar, podendo ser Fundo Municipal (Cantagalo/RJ);

4) Escolha a quantia que será doada - o valor disponível já é calculado pelo programa;

5) Fique atento para a impressão de dois DARFs (Documento de Arrecadação da Receita Federal), um referente ao pagamento do IR devido e outro referente à doação.