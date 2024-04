Imunização é importante para manter os índices de contaminação pela doença baixos - Divulgação

Publicado 01/04/2024 14:11

A Secretaria Municipal de Saúde de Cantagalo divulgou o calendário de vacinação contra a Covid-19 para a semana de 1° a 5 de abril. Para receber a Vacina Bivalente é necessário estar com esquema vacinal primário completo (ao menos duas doses) ou já ter recebido alguma dose de reforço a, no mínimo, 4 meses. A vacinação tem o objetivo de reforçar a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal em todo país, que vem registrando aumento do número de casos.



O público-alvo para a imunização são as pessoas com comorbidades de 12 a 17 anos; maiores de 18 anos;

reforço para pessoas maiores de 60 anos; pessoas de 12 a 59 anos imunossuprimidos; e gestantes e puérperas com intervalo de 6 meses da última dose.

A vacina bivalente promove a imunização para novas variantes do coronavírus, além da cepa original. A vacinação é considerada mais eficaz.

Confira os locais e horários de oferta da vacina:



Segunda-feira (1°/4):

8h30min às 11h - ESF São Sebastião do Paraíba.



Terça-feira (2/4):

8h30min às 11h - ESF Santo Antônio e ESF São José.



Quarta-feira (3/4):

8h às 10h - ESF Santa Rita da Floresta.

13h às 15h - BNH, ESF Boa Sorte e PSF João Nicolau Guzzo.



Quinta-feira (4/4):

8h30min às 11h - ESF Djalma Dantas de Gusmão.



Sexta-feira (5/4):

13h às 15h - ESF Euclidelândia.