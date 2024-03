De 68 municípios participantes, Cantagalo foi uma das 19 Salas a receber o Selo Ouro - Divulgação

De 68 municípios participantes, Cantagalo foi uma das 19 Salas a receber o Selo OuroDivulgação

Publicado 08/03/2024 15:51

A Sala do Empreendedor da Prefeitura de Cantagalo recebeu o selo ouro do Sebrae-RJ de Referência em Atendimento, em reconhecimento à qualidade dos serviços prestados aos micro e pequenos empresários locais. A premiação aconteceu na quarta-feira (6), no centro de convenções Expo MAG, na Cidade Nova, no Rio de Janeiro, e contou com 68 municípios inscritos. Dos municípios participantes, 10 Salas conquistaram o Selo Bronze, 12 Salas o Selo Prata e 19 Salas o Selo Ouro.

A parceria do Sebrae com as Salas do Empreendedor visa estimular o empreendedorismo, fomentar o desenvolvimento econômico local, preparar os empreendedores para a formalização e ampliar a competitividade e a inovação dos pequenos negócios. Nesse sentido, as Salas configuram como um canal estratégico integrante da rede de atendimento aos empreendedores e empresários.

A Sala do Empreendedor de Cantagalo, através da representante Giselle Robadey, agradeceu a todos que colaboram direta e indiretamente para a conquista do Prêmio Ouro.