A programação terá início às 10h e está prevista para encerrar às 16hDivulgação

Publicado 16/04/2024 14:38

Na próxima quinta-feira (18), a Secretaria Municipal de Assistência Social de Cantagalo vai realizar mais uma edição do evento "Creas em Ação", desta vez em Santa Rita da Floresta.

A ação ocorrerá na Avenida Capitão Bernardo de Souza, no Centro do distrito, e tem como objetivo promover as atividades do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e oferecer atendimentos sociais, educativos e instrucionais de diversos setores e órgãos da Prefeitura.

A programação, que terá início às 10h e está prevista para encerrar às 16h, promete uma variedade de opções para todas as idades.

Desde brincadeiras até serviços como corte de cabelo e embelezamento de unhas, os participantes poderão desfrutar de um dia repleto de diversão e aprendizado com atividades que incluem dança, recreação, teatro, canto, literatura, meio ambiente e orientação social.

O evento é aberto a toda a população, assim como aos usuários referenciados nos Creas, Cras, inscritos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e beneficiários do Programa Auxílio Brasil de Cantagalo-RJ.