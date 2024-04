Interessados em participar deve contribuir com 1 kg de alimento não perecível - Divulgação

Publicado 26/04/2024 08:46

A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esportes, Certames e Lazer promove, no dia 1º de maio, a XLI Passeata de Bicicletas em comemoração ao Dia do Trabalhador. O evento, tradicional no município, tem como objetivo comemorar o dia daqueles que tanto fazem pela cidade, além de proporcionar um dia de lazer e combate ao sedentarismo.



Os ciclistas saem da rodoviária municipal a partir das 8h em direção ao Trevo da Aldeia, onde tem distribuição de água para a hidratação e retornam em direção à Praça Cônego Crescencio Lanciotti (Praça da Matriz), no Centro de Cantagalo/RJ, recebem um kit de lanche e participam do tradicional sorteio de bicicletas e brindes doados pelo comércio local em parceria com a Prefeitura Municipal de Cantagalo.



As inscrições podem ser feitas na Sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esportes, Certames e Lazer na Rua Doutor Júlio Santos, n° 54, Centro, das 11h30min às 17h, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será revertido para instituições de caridade do município.