Governo municipal quer incentivas hortas comunitárias e domésticasDivulgação

Publicado 13/05/2024 17:57

A Prefeitura de Cantagalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário, comunica que já estão sendo distribuídas sementes de hortaliças, para a produção de hortas domésticas e comunitárias. Este programa tem por objetivo estimular o cultivo e o consumo de hortaliças, resultando no aumento da qualidade da alimentação da população.



O programa visa incentivar o maior contato e integração do cidadão cantagalense com a natureza, pensando sempre na sustentabilidade. São ao todo onze variedades de sementes disponibilizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário, acondicionadas em embalagens próprias para este fim. No momento, estão sendo disponibilizadas sete variedades que estão no momento do plantio.



Para receber as sementes, o cidadão interessado deve se dirigir à sede da Secretaria, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



A distribuição das sementes é feita na sede da Secretaria de Agricultura, que funciona próximo ao prédio da Prefeitura Municipal, na Rua Francisco Eugênio Vieira. Mais informações pelo telefone (22) 2555-5357 ou pelo e-mail: smda@cantagalo.rj.gov.br.