Tradicional arraial reúne alunos das escolas municipais, estaduais e particulares de Cantagalo - Divulgação

Publicado 24/05/2024 14:00

O Arraial da Educação, grande festa junina realizada pela Secretaria Municipal de Educação, envolvendo as unidades escolares públicas e privadas do município, acontecerá no próximo dia 9 de junho, ao longo da Rua Leontino Felipe Richa, no centro da cidade. A festa terá início às 15h.



Segundo a prefeitura, as escolas do município já estão se preparando para se apresentar no Arraial da Educação. Haverá opções de gastronomia com comidas típicas e danças apresentadas pelos alunos das escolas. Haverá, ainda, uma apresentação musical com Os Piratas.



Este ano, o arraial terá o tema “O meu olhar vai dar uma festa, amor na hora que você chegar”. "O amor envolve cuidado, proximidade, proteção, atração, afeto e confiança. O Arraial da Educação é um dos eventos mais aguardados pelas escolas e famílias dos alunos, pois se torna um grande encontro da rede de ensino sempre com muita alegria dos participantes e visitantes", comentou a Secretária de Educação, Hélia Regina.