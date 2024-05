Atenção Primária à Saúde de Cantagalo conquista novamente primeiro lugar no ranking do Programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde - Divulgação

Por mais um ano consecutivo, o município de Cantagalo é avaliado como o melhor município do estado do Rio de Janeiro nos indicadores da Atenção Primária à Saúde, segundo o ranking do Programa Previne Brasil.



O Previne Brasil é um programa nacional que visa aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária, além do vínculo entre população e equipe. Com a avaliação de sete indicadores, o município conquistou a nota 9,29, ficando em primeiro lugar geral no Estado, entre 92 municípios.



Segundo a Prefeitura, o resultado mostra os investimentos que estão sendo realizados para melhorar a saúde dos munícipes e é fruto do trabalho conjunto entre a secretaria de saúde, as equipes de Atenção Primária à Saúde e a comunidade.



“Essa é uma conquista muito importante para os cantagalenses. É a confirmação de que o município segue avançando no propósito de cuidar de todos, de todos que buscam atendimento em uma unidade de saúde. É a confirmação de que as nossas equipes de Atenção Primária à Saúde não medem esforços para oferecer serviços de qualidade a cada paciente, a cada cidadão. Deixo aqui o meu muito obrigada a cada integrante de nossas equipes, pois são eles que fazem tudo isso acontecer “ Destacou Janaína Guzzo, Coordenadora da Atenção Básica no Município de Cantagalo/RJ.



"Estamos muito felizes pelo fato de Cantagalo estar mais uma vez no topo desse ranking! A Atenção Primária em Saúde sempre foi vista, em nosso município, como principal sustentáculo do Sistema Único de Saúde de modo que sempre procuramos investir no seu fortalecimento, sendo certo que a adesão a essa ideia por parte das equipes que trabalham em nossas Unidades Básicas de Saúde e o seu comprometimento, são sem dúvida a razão de alcançarmos esse sucesso". Destacou Márcio da Silva Barbas, Secretário Municipal de Saúde de Cantagalo.