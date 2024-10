Centro Cultural Amélia Thomás - Divulgação

Centro Cultural Amélia ThomásDivulgação

Publicado 16/10/2024 18:29

A Secretaria Municipal de Cultura divulgou a programação do Centro Cultural Professora Amélia Thomaz para os dia 17 a 19 de outubro.

Na quinta-feira (17), será o lançamento do álbum das fazendas, 2ª edição, às 16h. No dia seguinte, sexta-feira (18), será a vez da Retreta da Sociedade Musical XV de Novembro, às 19h. No sábado (19), acontecerá a apresentação teatral da peça "Três Marias", promovida pela Secretaria de Assistência Social, às 16h, no Centro Cultural.

O Centro Cultural Municipal fica na na rua Maestro Joaquim Antônio Naegele, tem 150 vagas, e a programação tem entrada gratuita.