Manuela foi a primeira vice-prefeita mulher da história do municípioDivulgação

Publicado 06/10/2024 23:17

A vice-prefeita de Cantagalo, Manuela (Solidariedade), foi eleita prefeita do município no pleito deste dia 6 de outubro para o mandato de 2025 a 2028. A candidata teve 43,95% dos votos válidos no pleito, contra 31,63% do segundo colocado, Paulo Vinicius (Republicanos). Em terceiro ficou Ciro Fernandes (Cidadania), com 17,15%, seguido de Carla Guimarães (PL), com 4,7%, e Zé Carlos (União Brasil) que conquistou o voto de 2,57% dos eleitores.

Na história política do município de Cantagalo, Manuela foi a primeira mulher a chegar ao cargo de vice-prefeita, eleita em 2020 ao lado de Guga de Paula. Antes, foi a vereadora mais votada na eleição de 2016, com 1001 votos.

O município também elegeu 11 vereadores. Confira os eleitos:

VICTOR HUGO (Republicanos)

BERNARDO GOULART (Solidariedade)

TULIO MARQUES (Solidariedade)

MATHEUS ARRUDA (Solidariedade)

LUCAS CURTY (PRD)

ALINE BERNAL (PRD)

OZEAS PEREIRA (PL)

ANDRÉ QUINDELER (Agir)

OCIMAR PULUNGA (PRD)

JUNINHO DO ME LEVA (Cidadania)

NELSINHO TIMOTHEO (Republicanos)

