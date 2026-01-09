Grupo Retrô 90 é uma das atrações do eventoReprodução Instragram
São Sebastião do Paraíba recebe a 3ª Roda de Samba do Galo durante a Festa a São Sebastião
Evento terá apresentações do Grupo Retrô 90, Grupo Jeito Certo e do cantor Junior Gomes
Prefeitura de Cantagalo prorroga prazo de inscrições para estágio de mediação escolar
Há vagas para estudantes de Pedagogia, Licenciaturas e Psicologia
Cantagalo divulga calendário semanal da vacinação pediátrica contra a Covid-19
Vacina é destinada a crianças de 5 a 11 anos
Cantagalo recebe nova remessa de escória para recuperação de estradas rurais
Doação é resultado da parceria entre a Prefeitura de Cantagalo, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a CSN e a CEHAB
Cantagalo dá início ao Encanto de Natal
Cortejo de Natal trouxe o Papai Noel no trenzinho, acompanhado por personagens natalinos e infantis
Cantagalo vai premiar as melhores receitas de rabanada natalina
Concurso está com inscrições abertas até sexta, dia 28 de novembro
