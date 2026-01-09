Grupo Retrô 90 é uma das atrações do evento - Reprodução Instragram

Publicado 09/01/2026 17:01

A tradicional Festa em Louvor a São Sebastião, em São Sebastião do Paraíba, 4º distrito de Cantagalo, contará com uma atração especial na programação cultural deste ano. No próximo domingo (18), acontece a 3ª Roda de Samba do Galo, a partir das 15h, reunindo música, fé e confraternização.

O evento vai levar ao público apresentações do Grupo Retrô 90, Grupo Jeito Certo e do cantor Junior Gomes, celebrando o samba como expressão cultural e popular, integrando a programação religiosa e festiva do padroeiro.

A Roda de Samba é aberta ao público e promete movimentar moradores e visitantes, fortalecendo a cultura local e valorizando artistas da região em um ambiente familiar.

A iniciativa integra a programação oficial da Festa em Louvor a São Sebastião, que acontece de 17 a 20 de janeiro, com apoio da Prefeitura de Cantagalo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a comissão organizadora e a comunidade local.