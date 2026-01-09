O investimento total foi de R$ 370 mil, sendo R$ 334.250,00 provenientes da emenda parlamentar e R$ 35.750,00 de contrapartida do municípioInstagram Prefeitura de Cantagalo
Prefeitura de Cantagalo adquire tratores agrícolas para ampliar ações no campo
Equipamentos foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar federal
São Sebastião do Paraíba recebe a 3ª Roda de Samba do Galo durante a Festa a São Sebastião
Evento terá apresentações do Grupo Retrô 90, Grupo Jeito Certo e do cantor Junior Gomes
Prefeitura de Cantagalo prorroga prazo de inscrições para estágio de mediação escolar
Há vagas para estudantes de Pedagogia, Licenciaturas e Psicologia
Cantagalo divulga calendário semanal da vacinação pediátrica contra a Covid-19
Vacina é destinada a crianças de 5 a 11 anos
Cantagalo recebe nova remessa de escória para recuperação de estradas rurais
Doação é resultado da parceria entre a Prefeitura de Cantagalo, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a CSN e a CEHAB
Cantagalo dá início ao Encanto de Natal
Cortejo de Natal trouxe o Papai Noel no trenzinho, acompanhado por personagens natalinos e infantis
