O investimento total foi de R$ 370 mil, sendo R$ 334.250,00 provenientes da emenda parlamentar e R$ 35.750,00 de contrapartida do municípioInstagram Prefeitura de Cantagalo

Publicado 09/01/2026 17:06

A Prefeitura de Cantagalo adquiriu dois tratores agrícolas novos por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Hugo Leal, com recursos vinculados ao Ministério da Agricultura e Pecuária, com o objetivo de fortalecer e ampliar as ações voltadas à agricultura familiar no município. O investimento total foi de R$ 370 mil, sendo R$ 334.250,00 provenientes da emenda parlamentar e R$ 35.750,00 de contrapartida do município, demonstrando o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do setor rural. A demanda foi formalizada pela prefeita Manuela Teixeira, do secretário de Desenvolvimento Agropecuário, Vinícius Charles e do Sub Secretário de Agricultura do município do Rio de Janeiro, Raphael Moreira, visando ampliar a capacidade operacional do município no atendimento aos produtores rurais. Os equipamentos, com potência de 85 cv e tração 4x4, serão utilizados nas atividades de preparo do solo e apoio à produção agrícola. A entrega dos tratores ocorreu no último dia 30 de dezembro e, segundo a Prefeitura, os equipamentos vão contribuir diretamente para o fortalecimento da produção rural e o desenvolvimento econômico de Cantagalo.

