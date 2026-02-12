Carnagalo 2025Reprodução Prefeitura de Cantagalo
Cantagalo transfere Carnaval 2026 para abril após fortes chuvas
Evento será realizado de 17 a 21 de abril
Prefeitura de Cantagalo adquire tratores agrícolas para ampliar ações no campo
Equipamentos foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar federal
São Sebastião do Paraíba recebe a 3ª Roda de Samba do Galo durante a Festa a São Sebastião
Evento terá apresentações do Grupo Retrô 90, Grupo Jeito Certo e do cantor Junior Gomes
Prefeitura de Cantagalo prorroga prazo de inscrições para estágio de mediação escolar
Há vagas para estudantes de Pedagogia, Licenciaturas e Psicologia
Cantagalo divulga calendário semanal da vacinação pediátrica contra a Covid-19
Vacina é destinada a crianças de 5 a 11 anos
Cantagalo recebe nova remessa de escória para recuperação de estradas rurais
Doação é resultado da parceria entre a Prefeitura de Cantagalo, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a CSN e a CEHAB
