Publicado 12/02/2026 10:38

A Prefeitura de Cantagalo anunciou a transferência dos festejos do Carnaval 2026 para o mês de abril, conforme estabelecido pelo Decreto nº 4.431/2026. A nova data do evento será de 17 a 21 de abril de 2026.

De acordo com o comunicado oficial, a decisão foi motivada pelas fortes chuvas que atingiram o município, especialmente os distritos de Euclidelândia e Boa Sorte. Os temporais provocaram alagamentos, deslizamentos e prejuízos, comprometendo temporariamente a capacidade de resposta da administração municipal.

O novo período foi planejado para coincidir com o feriado nacional de Tiradentes, em 21 de abril, possibilitando o prolongamento do descanso e facilitando tanto a participação dos moradores quanto a chegada de turistas.

Segundo a Prefeitura, a medida busca assegurar segurança, organização e responsabilidade, priorizando o bem-estar da população diante do cenário enfrentado pela cidade.

Tradicional no calendário cultural do município, o CarnaGalo é apresentado como uma celebração que “atravessa gerações”, e a expectativa é que a mudança permita a realização da festa em condições mais adequadas para o público e para a estrutura do evento.