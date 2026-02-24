Cantagalo ? Ecos de uma História Fluminense é um convite à redescoberta da identidade cantagalense.Reprodução uiclap.com
A obra será lançada em um encontro aberto ao público, que deverá abordar aspectos históricos de Cantagalo e sua contribuição no contexto cultural e social do estado do Rio de Janeiro.
Cantagalo obteve a emancipação político-administrativa em 9 de março de 1814, quando deixou de pertencer à antiga área administrativa de Santo Antônio de Sá, no que hoje faz parte de outro município fluminense, e se tornou vila. Desde então, passou por ciclos econômicos como o da cafeicultura e, posteriormente, o setor industrial, especialmente no segmento cimenteiro.
O lançamento integra a programação cultural do município para 2026 e terá apoio das secretarias envolvidas na organização do evento.
