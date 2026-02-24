Cantagalo ? Ecos de uma História Fluminense é um convite à redescoberta da identidade cantagalense. - Reprodução uiclap.com

Cantagalo ? Ecos de uma História Fluminense é um convite à redescoberta da identidade cantagalense.Reprodução uiclap.com

Publicado 24/02/2026 15:30

O município de Cantagalo, na Região Serrana do Rio de Janeiro, anunciou o lançamento do livro Cantagalo – Ecos de uma história fluminense, de Jefferson P. Escobar, no dia 11 de março de 2026, às 9h. A apresentação ocorrerá no Centro Cultural Professora Amélia Thomaz, localizado na Rua Maestro Joaquim Antônio Naegele, em Cantagalo.



A obra será lançada em um encontro aberto ao público, que deverá abordar aspectos históricos de Cantagalo e sua contribuição no contexto cultural e social do estado do Rio de Janeiro.



Cantagalo obteve a emancipação político-administrativa em 9 de março de 1814, quando deixou de pertencer à antiga área administrativa de Santo Antônio de Sá, no que hoje faz parte de outro município fluminense, e se tornou vila. Desde então, passou por ciclos econômicos como o da cafeicultura e, posteriormente, o setor industrial, especialmente no segmento cimenteiro.



O lançamento integra a programação cultural do município para 2026 e terá apoio das secretarias envolvidas na organização do evento.

Sinopse:

Entre montanhas, rios e caminhos antigos, nasceu Cantagalo – um pedaço do interior fluminense onde o tempo parece guardar lembranças em cada pedra e cada olhar. Nesta obra, Jefferson P. Escobar reconstrói, com rigor histórico e sensibilidade literária, a trajetória de um município que foi palco de conquistas, trabalho e sonhos: das primeiras trilhas abertas pelos desbravadores ao apogeu do café e da indústria, das ferrovias que trouxeram progresso às vozes que hoje preservam sua memória.

Mais que um livro de história, Cantagalo – Ecos de uma História Fluminense é um convite à redescoberta da identidade cantagalense. Com base em documentos, relatos e registros visuais, o autor revela como o passado ainda pulsa nas ruas, nos nomes e nas tradições que moldam o presente – e mostra que preservar é mais do que recordar: é reconhecer-se parte de uma herança viva.