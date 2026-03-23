Desfile do Galo Elétrico no Carnaval de 2025 - Divulgação

Desfile do Galo Elétrico no Carnaval de 2025Divulgação

Publicado 23/03/2026 14:40

Um dos momentos mais aguardados do Carnagalo 2026 já está confirmado: o tradicional Galo Elétrico vai às ruas no dia 18 de abril, um sábado, a partir das 18h, prometendo arrastar uma multidão e manter viva a energia do carnaval fora de época em Cantagalo.

O evento faz parte da programação do Carnagalo, que neste ano acontece entre os dias 17 e 21 de abril, consolidando-se como uma das principais festas populares da Região Serrana do Rio. A proposta é reunir tradição, música e entretenimento em vários dias de programação, com blocos de rua, shows e atividades para diferentes públicos.

O Galo Elétrico é considerado um dos blocos mais animados da festa e costuma atrair foliões de Cantagalo e cidades vizinhas, reforçando o papel do evento como impulsionador do turismo regional e da economia local. Com trio elétrico, música e clima festivo, a expectativa é de mais uma edição marcada por grande participação popular.

Além dele, outros blocos também integram a programação do Carnagalo, que mantém o formato de carnaval fora de época — alternativa adotada por diversos municípios para ampliar o calendário turístico e evitar períodos de chuvas intensas no verão.

A festa é organizada pela Prefeitura de Cantagalo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e tem como objetivo valorizar a cultura popular, fortalecer o comércio local e oferecer opções de lazer para moradores e visitantes.