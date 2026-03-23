Desfile do Galo Elétrico no Carnaval de 2025Divulgação
Galo Elétrico já tem data confirmada e promete agitar o Carnagalo 2026
Bloco é um dos destaques do carnaval fora de época, que será realizado em abril e deve reunir milhares de foliões na cidade
Cantagalo anuncia lançamento de livro sobre a história do município em março
Publicação "Cantagalo – Ecos de uma história fluminense" será apresentada no Centro Cultural Prof. Amélia Thomaz, dia 11, às 9h
Cantagalo transfere Carnaval 2026 para abril após fortes chuvas
Evento será realizado de 17 a 21 de abril
Policlínica de Cantagalo passa a oferecer atendimento odontológico noturno
Atendimentos acontecem todas as terças-feiras, das 17h às 20h, mediante agendamento
Divulgados horários provisórios de ônibus para Euclidelândia e Boa Sorte
Cronograma é temporário até que sejam regularizadas as condições das estradas
Prefeitura de Cantagalo decreta situação de emergência após fortes chuvas
Decreto tem validade inicial de 90 dias, período em que o município poderá adotar medidas emergenciais para minimizar os efeitos causados pelo temporal
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