População só deve colocar entulho em via pública após realizar o agendamento para retirada com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos. - Gonzalo Ferres

População só deve colocar entulho em via pública após realizar o agendamento para retirada com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos.Gonzalo Ferres

Publicado 23/03/2026 14:45

A Prefeitura de Cantagalo divulgou um comunicado conjunto alertando a população sobre o descarte irregular de entulho em vias públicas. De acordo com as secretarias municipais de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Públicos, a prática, quando feita sem autorização, é considerada dano ambiental e pode resultar em multa. Segundo o informe, moradores devem realizar previamente o agendamento com a Secretaria de Obras para a retirada dos resíduos antes de deixar qualquer tipo de entulho nas ruas. A orientação tem como objetivo organizar a coleta, evitar acúmulo de materiais em vias públicas e reduzir impactos ambientais, como obstrução de bueiros, proliferação de pragas e degradação urbana. As secretarias reforçam que o descarte irregular compromete não apenas a limpeza da cidade, mas também a qualidade de vida da população, especialmente em períodos de chuva, quando o entulho pode agravar problemas de drenagem.

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