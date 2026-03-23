População só deve colocar entulho em via pública após realizar o agendamento para retirada com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos.Gonzalo Ferres
Prefeitura de Cantagalo alerta para descarte irregular de entulho e reforça risco de multa
Secretarias orientam população a agendar retirada antes de colocar resíduos em vias públicas
Galo Elétrico já tem data confirmada e promete agitar o Carnagalo 2026
Bloco é um dos destaques do carnaval fora de época, que será realizado em abril e deve reunir milhares de foliões na cidade
Cantagalo anuncia lançamento de livro sobre a história do município em março
Publicação "Cantagalo – Ecos de uma história fluminense" será apresentada no Centro Cultural Prof. Amélia Thomaz, dia 11, às 9h
Cantagalo transfere Carnaval 2026 para abril após fortes chuvas
Evento será realizado de 17 a 21 de abril
Policlínica de Cantagalo passa a oferecer atendimento odontológico noturno
Atendimentos acontecem todas as terças-feiras, das 17h às 20h, mediante agendamento
Divulgados horários provisórios de ônibus para Euclidelândia e Boa Sorte
Cronograma é temporário até que sejam regularizadas as condições das estradas
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