A palestra reuniu empreendedores, comerciantes e profissionais interessados em inovação e transformação digital - Reprodução Site Prefeitura Cantagalo

A palestra reuniu empreendedores, comerciantes e profissionais interessados em inovação e transformação digitalReprodução Site Prefeitura Cantagalo

Publicado 30/05/2026 00:00

Na última quinta-feira (28), a Prefeitura de Cantagalo, em parceria com o Sebrae, realizou mais uma importante atividade da Semana do MEI, com a palestra sobre Inteligência Artificial aplicada aos pequenos negócios, no Centro Cultural Professora Amélia Thomaz.



O encontro foi conduzido pelo consultor do Sebrae, Miguel Rodrigues Junior, que apresentou aos participantes diversas ferramentas e estratégias de Inteligência Artificial voltadas para o fortalecimento dos pequenos empreendimentos, mostrando como a tecnologia pode auxiliar na otimização de processos, no atendimento ao cliente, na criação de conteúdos e no crescimento dos negócios.



A palestra reuniu empreendedores, comerciantes e profissionais interessados em inovação e transformação digital, proporcionando aprendizado, troca de experiências e novas perspectivas para o mercado local.

