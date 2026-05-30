A palestra reuniu empreendedores, comerciantes e profissionais interessados em inovação e transformação digitalReprodução Site Prefeitura Cantagalo
O encontro foi conduzido pelo consultor do Sebrae, Miguel Rodrigues Junior, que apresentou aos participantes diversas ferramentas e estratégias de Inteligência Artificial voltadas para o fortalecimento dos pequenos empreendimentos, mostrando como a tecnologia pode auxiliar na otimização de processos, no atendimento ao cliente, na criação de conteúdos e no crescimento dos negócios.
A palestra reuniu empreendedores, comerciantes e profissionais interessados em inovação e transformação digital, proporcionando aprendizado, troca de experiências e novas perspectivas para o mercado local.
Inteligência Artificial e inovação marcaram a Semana do MEI em Cantagalo
Encontro foi conduzido pelo Sebrae-RJ
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